Bilecikli çocukların TEKNOFEST buluşması

Bilecikli çocuklar TEKNOFEST’te bilimle buluştu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katıldı. Etkinlik alanında sergilenen bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmalar sayesinde çocuklar farklı projeleri ve uygulamaları yakından görme fırsatı buldu.

Etkinlikte gözlemlenen öğrenme fırsatları:

Stantlar, atölye çalışmaları ve uygulamalı gösterimler çocuklara hem teorik bilgi hem de pratik deneyim sundu. Katılımcılar; dronlar, simülasyon uygulamaları ve yenilikçi prototipler gibi teknolojik uygulamaları inceleyerek soru sorma ve etkileşimde bulunma imkânı elde etti. Bu tür etkinliklerin, çocukların teknolojiye ilgisini artırdığı ve öğrenme motivasyonunu güçlendirdiği belirtildi.

Kurumsal değerlendirme ve hedefler:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Çocuklarımız bilim, teknoloji ve yenilikçi çalışmaları yakından inceleyerek keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı. Çocuklarımızın ufuklarını geliştirecek, bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artıracak etkinliklere katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

BİLECİKLİ ÇOCUKLAR TEKNOFEST'TE BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTU