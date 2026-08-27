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Düzce’de kent aidiyeti bilimsel verilerle haritalandırılacak

Düzce Belediyesi ile Kent Konseyi, göç alan kentlerde aidiyet, sorumluluk ve katılım düzeylerini 29 Eylül 2026–29 Eylül 2027 arasında bilimsel yöntemlerle araştıracak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce’de kent aidiyeti bilimsel verilerle haritalandırılacak

projenin amacı ve kapsamı:

Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi iş birliğiyle başlatılan çalışma, göç alan kentlerde kentlilik bilincini nesnel ölçütlerle ortaya koymayı hedefliyor. Projenin resmi adı Göç Alan Kentlerde Kentlilik Bilinci: Düzce’de Kentlilik Bilincinin Araştırılması ve Geliştirilmesi olarak belirlendi ve farklı kültür ve kökenlerden gelen vatandaşların kente yönelik aidiyet, sorumluluk, katılım ve farkındalık düzeyleri bilimsel yöntemlerle incelenecek.

yürütücü ekip ve yöntem:

Araştırma gönüllülük esasına göre yürütülecek. Proje yürütücülüğünü Dr. Kübra Yüksel, proje koordinatörlüğünü ise Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay üstlenecek. Çalışmaya kurum olarak Düzce Belediyesi ve Düzce Kent Konseyi destek veriyor. Proje, 29 Eylül 2026 ile 29 Eylül 2027 tarihleri arasında, toplam 12 ay sürecek planlı bir araştırma programı çerçevesinde yürütülecek.

Araştırma, nicel ve nitel yöntemleri bir arada kullanarak kentin demografik çeşitliliğine göre farklı grupların duygu, düşünce ve beklentilerini haritalandırmayı amaçlayacak. Bu sayede kentlilik profilinin bileşenleri sistematik olarak belirlenecek ve veri temelli analizler yapılacak.

beklenen çıktılar ve politika önerileri:

Projeden elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda, Düzce’de kentlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik politikalar ve uygulama önerileri oluşturulması planlanıyor. Çalışma, yerel yönetimler ve sivil toplum ile paylaşılarak uygulamaya dönük adımların atılmasına zemin hazırlayacak.

Düzce Kent Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede, kentlilik bilincinin sadece şehirde yaşamakla sınırlı olmadığı; aidiyet hissetmek, sorumluluk almak, ortak yaşam kültürüne sahip çıkmak ve kentin geleceğine birlikte yön vermek olduğu vurgulandı. Kentlilik kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan proje, farklı kesimlerin kente ilişkin duygu, düşünce ve beklentilerini bilimsel veriler ışığında görünür kılmayı hedefliyor.

Sonuçların, özellikle göç alan diğer kentlere de örnek teşkil edebilecek nitelikte politika önerileri sunması bekleniyor ve proje, yerel düzeyde daha kapsayıcı bir kentleşme yaklaşımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ VE DÜZCE KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE, KENTLİLİK BİLİNCİNİN BİLİMSEL YÖNTEMLERLE...

DÜZCE BELEDİYESİ VE DÜZCE KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE, KENTLİLİK BİLİNCİNİN BİLİMSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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