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Üzümlü'nün madalya yüzleri Hacı Osman Hölekli'yi ziyaret etti

Üzümlü'nün ulusal ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan güreşçileri, antrenörleri ve yöneticiler Kaymakam Hacı Osman Hölekli'yi ziyaret etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üzümlü'nün madalya yüzleri Hacı Osman Hölekli'yi ziyaret etti

Üzümlü'nün madalya yüzleri Hacı Osman Hölekli'yi ziyaret etti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde güreş branşında önemli dereceler elde eden sporcular, İlçe Kaymakamı Hacı Osman Hölekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Kredi ve Yurtlar Kurumu İlçe Müdürü Hüseyin Dündar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selami Sezer ile antrenör Habip Halepli de yer aldı.

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Ziyaret, ilçeyi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporcuların kaymakamı makamında bilgilendirmesi ve başarılardan dolayı teşekkür amaçlı düzenlendi. Toplantıda, Elmira Yasin (Dünya üçüncüsü), Safiye Mustafa (Balkan şampiyonu), Medine Muhammedli (Türkiye şampiyonu) ile Filiz Laçin ve Zülfiye Nurioğlu (Türkiye üçüncüsü) öne çıkan isimler oldu.

kutlama ve mesajlar:

Kaymakam Hacı Osman Hölekli, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri dereceler dolayısıyla tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafla sonlandırıldı.

ÜZÜMLÜ&#039;DE BAŞARILI GÜREŞÇİLERDEN KAYMAKAM HÖKELEKLİ&#039;YE ZİYARET

ÜZÜMLÜ'DE BAŞARILI GÜREŞÇİLERDEN KAYMAKAM HÖKELEKLİ'YE ZİYARET

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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