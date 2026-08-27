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Gençler Mergabütan kampıyla Şemdinli’nin kültür rotasını keşfetti

Fahri Şakar, Mergabütan Gençlik Kampı'na katılan Giresun ve Iğdır gençlerini ağırladı; Kemerli Taş Köprü, Seyyid Taha Türbesi ve Kayme Sarayı gezildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gençler Mergabütan kampıyla Şemdinli’nin kültür rotasını keşfetti

Gençlik kampı buluşması

Hakkari Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Mergabütan Gençlik Kampı programı kapsamında ilçeye gelen gençleri karşıladı. Etkinlik, farklı illerden gelen gençleri Şemdinli’nin tarihî ve kültürel zenginlikleriyle buluşturmayı hedefledi.

Ziyaret edilen tarihi mekânlar:

Program çerçevesinde gençler, ilçenin simgelerinden Kemerli Taş Köprü, Seyyid Taha Hazretleri Türbesi ve Kayme Sarayı gibi tarihî alanları gezdi. Rehberler eşliğinde yapılan gezilerde mekanların tarihî özellikleri ve kültürel önemi hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Seyir Tepesi’ndeki buluşma ve bilgilendirme:

Gezinin sonunda katılımcılar Seyir Tepesine çıkarak hem manzaranın keyfini çıkardı hem de ilçenin doğal güzellikleri hakkında bilgilendirildi. Program boyunca gençlere, Şemdinli’nin tarihî, kültürel ve doğal değerleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Belediye Başkanı Fahri Şakar, farklı illerden gelen gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, benzer etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğine ve kültürel mirasın nesiller arası aktarımına katkı sağladığına vurgu yaptı.

HAKKARİ ŞEMDİNLİ BELEDİYE BAŞKANI FAHRİ ŞAKAR, MERGABÜTAN GENÇLİK KAMPI KAPSAMINDA GİRESUN VE...

HAKKARİ ŞEMDİNLİ BELEDİYE BAŞKANI FAHRİ ŞAKAR, MERGABÜTAN GENÇLİK KAMPI KAPSAMINDA GİRESUN VE IĞDIR'DAN İLÇEYE GELEN GENÇLERİ AĞIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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