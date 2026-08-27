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Kahta'da muhtarların öncelikleri masaya yatırıldı

Kahta'da muhtarlarla yapılan istişarede altyapı ve üstyapı çalışmaları, vatandaş talepleri ile saha önerileri dinlendi ve çözüm yolları değerlendirildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahta'da muhtarların öncelikleri masaya yatırıldı

Kahta'da muhtarların öncelikleri masaya yatırıldı

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, il encümenleri ve beraberindeki heyet, ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarıyla Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

gündem: altyapı ve üstyapı çalışmaları:

Toplantıda öncelikli olarak köylerde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları ele alındı. Heyet ve muhtarlar, mevcut projelerin ilerleyişi, eksik kalan işler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yaptı; hangi bölgelerde öncelik tanınacağı ve kaynak kullanımının etkinliği değerlendirildi.

muhtar talepleri ve saha önerileri:

Muhtarlar kendi bölgelerinde yaşanan sorunları, altyapı eksikliklerini ve vatandaşların gündemindeki talepleri heyete iletti. Sahadaki gözlem ve öneriler dikkatle dinlendi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için atılabilecek adımlar tartışıldı. Toplantıda ayrıca taleplerin takibi ve çözüm için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Yetkililer, gündeme gelen konuların ilgili birimlerle paylaşılacağını ve çözüme yönelik çalışmalara öncelik verileceğini belirtti; muhtarlarla karşılıklı görüş alışverişinin süreceği ifade edildi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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