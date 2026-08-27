Geçmişi 200 metrekareye taşıyan antikacı

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki Tarihi Mahalle Pazarı’nda antikacılık yapan Mehmet Kral, "Eski olsun, benim olsun" sloganıyla yola çıkarak işini küçük bir alandan geniş bir dükkâna dönüştürdü. Bir metrekarelik başlangıçtan 200 metrekarelik mekâna uzanan koleksiyonunda 150 yıllık eşyalar ile Çanakkale Savaşları dönemine ait parçalar bir arada sergileniyor.

Başlangıç ve işin büyümesi:

Kral, Akçakoca Tarihi Mahalle Pazarı’nda pazar kurulalı yaklaşık 10 yıl olduğunu söylüyor. İlk dönemlerde yalnızca yöneticilik yaptığını, sonrasında antikacılığa yönelip küçük bir alanda başladığını ve zamanla dükkanını büyüttüğünü belirtiyor. Kral, süreci anlatırken, "Buraya pazar kurulalı 10 yıl oldu. 1 yıl hiçbir şey yapmadım. Sadece durup yöneticilik yaptım. Sonradan böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir metre ile başladık Allah’a şükür 200 metrekareye kadar çıktık" diyor.

Ürünlerin kaynağı ve takas yöntemi:

Mağazadaki eşyaların tamamı başka antikacılardan alınmamış; Kral ürünlerini doğrudan müşterilerinden temin ediyor. Sahipleri evlerindeki eşyaları getiriyor, Kral da karşılığında mağazadan başka bir ürün vererek takas yapıyor. Bu yöntemi özetlerken Kral, "Para bir yana mal bir yana diyorum. ‘Eski olsun benim olsun’ sloganı ile bu yola devam ediyorum" ifadesini kullanıyor.

Mağaza ve koleksiyondaki öne çıkan parçalar:

Dükkânda dönemler ve işlevler arasında geniş bir yelpaze bulunuyor. Ziyaretçiler gaz lambaları gördüğünde gençlik ya da okul anılarını paylaşırken, raflarda bakır ibrikler, 6 kiloluk ütüler, közlü ütü ve