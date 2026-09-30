bilecik'te 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli deponun kömürlüğünde yakalandı

bilecik'te cezası kesinleşen şüpheli depo içinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 'Gece Vakti Bina veya Eklentilerinde Hırsızlık' suçundan 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin belirlediği adrese yapılan baskında, şüphelinin saklandığı deponun kömürlüğünde gizlendiği tespit edildi. Yapılan inceleme ve arama sonucu B.A. yakalanarak gözaltına alındı.

gözaltı ve teslim süreci:

Gözaltına alınan B.A. hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra adli mercilere sevk edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve operasyon detayları yetkililerce yürütülüyor.

BİLECİK’TE 19 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI