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Su yüklü tır kavşakta devrildi, damacanalar yola savruldu

Denizli'nin Bozkurt girişindeki kavşakta virajı alamayan su yüklü tır yan yattı; dorsenin örtüsü yırtıldı, su şişeleri yola saçıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Su yüklü tır kavşakta devrildi, damacanalar yola savruldu

Su yüklü tır kavşakta devrildi, damacanalar yola savruldu

Denizli’nin Bozkurt ilçesi girişindeki kavşakta sabah saatlerinde meydana gelen kazada, virajı alamayan su yüklü tır yan yattı ve dorsenin örtüsünün yırtılması sonucu yüklü miktarda su şişesi ile damacana yola savruldu.

Kaza ve müdahale:

Olay, sabah saat 08.00 civarında gerçekleşti. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Yol temizliği ve soruşturma:

Dorsenin örtüsünün kırılmasıyla araçta bulunan su şişeleri ve damacanalar yola dağıldı; hasar gören tır ve yola saçılan malzemelerin kaldırılması sırasında trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

DENİZLİ’NİN BOZKURT İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ KAVŞAKTA VİRAJI ALAMAYAN SU YÜKLÜ TIR YAN YATTI. DORSENİN...

DENİZLİ’NİN BOZKURT İLÇESİ GİRİŞİNDEKİ KAVŞAKTA VİRAJI ALAMAYAN SU YÜKLÜ TIR YAN YATTI. DORSENİN ÖRTÜSÜNÜN KIRILMASI SONUCU SU ŞİŞELERİ VE DAMACANALAR YOLA SAVRULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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