Dolar 48,0946 +0,05%
Euro 56,1134 +0,02%
Bist 14.489,16 -0,09%
Altın Gram 7.248,48 -0,21%
EUR/USD 1,1663 -0,03%
Brent Petrol 90,13 -0,45%
--°

Bilecik'te gece yolcu otobüsünde motor yangını: yolcular tahliye edildi, 1 hafif yaralı

D-650'de seyir halindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsünün arka motorunda yangın çıktı; otobüs durdurularak yolcular tahliye edildi, 1 kişi hafif yaralı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te gece yolcu otobüsünde motor yangını: yolcular tahliye edildi, 1 hafif yaralı

olayın gelişimi:

Olay, dün gece Bilecik merkez ilçeye bağlı Kurtköy Köyü mevkiinde, D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Rıza Ş. yönetimindeki, bir firmaya ait 26 ADH 052 plakalı otobüs, Kütahya istikametine seyir hâlindeyken arka motor kısmından alev aldı. Araçta bulunan toplam 22 yolcu kısa sürede fark edilerek tahliye edildi.

müdahale ve yaralanma:

Sürücünün otobüsü durdurmasının ardından durumu görenler yetkililere haber verdi ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yolculardan Feride K., araçtan inerken ayağını burkması sonucu hafif şekilde yaralandı; sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalar, yangının arka motor bölümünden başladığını gösterirken, yetkililer olayla ilgili detaylı teknik inceleme yürüteceklerini bildirdi.

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU: 1 YARALI

BİLECİK’TE SEYİR HALİNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı
images

Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı
images

Çamaş'ta bahçeye giderken kaybolan iki kardeşin cansız bedenleri bulundu
images

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı, çok sayıda madde ve sil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üsküdar'daki evde kameralara yansıyan gözaltı anı

Kendi emeğiyle 20 yıllık hayali gerçeğe dönüştü: köy yollarına el yapımı arazi aracı

İstanbul'da pozitif psikolojinin küresel buluşması: kültürlerarası iyilik arayışı

Ev hapsini ihlal eden şüpheli 18 yıllık faili meçhul soruşturmada yakalandı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi