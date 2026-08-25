Bilecik'te gece yolcu otobüsünde motor yangını: yolcular tahliye edildi, 1 hafif yaralı

olayın gelişimi:

Olay, dün gece Bilecik merkez ilçeye bağlı Kurtköy Köyü mevkiinde, D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Rıza Ş. yönetimindeki, bir firmaya ait 26 ADH 052 plakalı otobüs, Kütahya istikametine seyir hâlindeyken arka motor kısmından alev aldı. Araçta bulunan toplam 22 yolcu kısa sürede fark edilerek tahliye edildi.

müdahale ve yaralanma:

Sürücünün otobüsü durdurmasının ardından durumu görenler yetkililere haber verdi ve olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yolculardan Feride K., araçtan inerken ayağını burkması sonucu hafif şekilde yaralandı; sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili yetkililerce soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalar, yangının arka motor bölümünden başladığını gösterirken, yetkililer olayla ilgili detaylı teknik inceleme yürüteceklerini bildirdi.

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