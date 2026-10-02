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Bilecik'te gençlerin okul güvenliği için akran zorbalığı eğitimi

Bilecik'te 100 öğrenciye 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle akran zorbalığı, güvenli okul ortamı ve internet kullanımı anlatıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te gençlerin okul güvenliği için akran zorbalığı eğitimi

Bilecik'te öğrenciler bilgilendirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Birlikte Güvenli Gelecek' Projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 100 öğrenci ile bir araya geldi. Toplantıda akran zorbalığının tanımı, etkileri ve önleyici yaklaşımlar ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

eğitimde ele alınan konular:

Öğrencilere akran zorbalığına maruz kalındığında izlenebilecek adımlar, güvenli okul ortamının nasıl oluşturulacağı ve okul içi iletişimin önemi aktarıldı. Ayrıca katılımcılara güvenli internet kullanımı üzerine uyarılar yapıldı ve çevrim içi zorbalıkla başa çıkma yöntemleri örneklerle anlatıldı.

polise ve güvenliğe dair bilgilendirme:

Toplantıda polislik mesleği, genel güvenlik konuları ve gençlerin alabileceği destekler hakkında da bilgiler verildi. Polis ekipleri, öğrencilerin şikayet ve kaygılarını nasıl bildirebileceklerini, hangi birimlere başvurabileceklerini uygulamalı şekilde anlattı.

Toplantı; gençlerin hem okul içinde hem de dijital ortamlarda daha güvenli bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamayı, farkındalığı artırmayı ve gerektiğinde yetkili kurumlarla iletişim kurma konusunda cesaretlendirmeyi amaçladı.

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLGİLENDİRME

BİLECİK’TE ÖĞRENCİLERE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLGİLENDİRME

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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