Bilecik'te kooperatiflerle trafik güvenliği ve mevzuat koordinasyonu

toplantının kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığında, Jandarma Albay Ali Vanlı başkanlığında düzenlenen toplantıda taşımacılık sektörünün öncelikli sorunları ve güvenlik uygulamaları değerlendirildi. Toplantıya Merkez, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde faaliyet gösteren taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları katıldı.

hukuksal çerçeve ve bilgilendirmeler:

Görüşmelerde, taşımacılık faaliyetlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılara mevzuata uyumun artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı ve uygulamadaki sorunlara ilişkin tespitler paylaşıldı.

koordinasyon ve beklentiler:

Toplantı; kurum ile taşıyıcı kooperatifleri arasında doğrudan iletişimi güçlendirmeyi, trafik güvenliğinin sağlanması için ortak adımların belirlenmesini ve mevzuata uyumun artırılmasını amaçladı. Katılımcılar karşılıklı görüş ve değerlendirmelerde bulunarak sahadan gelen geri bildirimleri iletti ve uygulama odaklı çözüm arayışlarının sürdürüleceğini belirtti.

BİLECİK’TE TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI