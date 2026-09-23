Hakemin anısına kan bağışıyla hayatlara umut oldular

Hakan Ergin anısına kan bağışı kampanyası

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Zonguldak Şubesi ile Türk Kızılayı iş birliğinde, merhum futbol hakemi Hakan Ergin anısına bir kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın amacı ve arka planı:

Geçtiğimiz 9 Ağustos’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Hakan Ergin için gerçekleştirilen kampanya, Ergin’in anısını yaşatmayı ve hayat kurtarmanın önemine dikkat çekmeyi amaçladı.

Katılım ve yapılan çalışmalar:

Kampanya, Türk Kızılayı Kan Merkezinde düzenlendi. Organizasyona hakemler, gözlemciler, spor camiasının temsilcileri ve merhumun sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Düzenleyen kurum yetkilileri, ortaya çıkan katılımın bir vefa örneği olduğunu vurgulayarak bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte kan bağışının toplum sağlığı açısından taşıdığı önem bir kez daha hatırlatıldı; Ergin’in adı bu kez bağışlarla başka hayatlara umut olmak için yaşatıldı.

ZONGULDAK(İHA)-TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ (TFFHGD) ZONGULDAK ŞUBESİ İLE TÜRK KIZILAYI İŞ BİRLİĞİYLE MERHUM FUTBOL HAKEMİ HAKAN ERGİN’İN ANISINI YAŞATMAK AMACIYLA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ.