Bilecik’te okulların çevresi detaylı denetimden geçti: 80 personel görev aldı

Bilecik’te okulların çevresi detaylı denetimden geçti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde yürüttüğü 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' kapsamında okul çevrelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, öğrencilerin güvenli eğitim ortamını desteklemek ve okul çevresindeki risk unsurlarını azaltmaktır.

denetimin kapsamı ve görevli ekipler:

Uygulamaya toplam 80 personel katıldı. Denetimde görev alan unsurlar arasında 18 Jandarma Asayiş Timi, 4 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru ile 1 Aile İçi Şiddet ve Çocuk unsuru yer aldı. Ekipler, okul giriş çıkışları, çevre yolu ve toplu taşıma noktalarında kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

sonuç ve yerel değerlendirme:

Denetimler sırasında ekipler herhangi bir güvenlik odaklı olumsuzluğa rastlamadı. Yetkililer, uygulamanın düzenli aralıklarla devam edeceğini ve özellikle eğitim dönemlerinde benzer denetimlerin artırılacağını bildirdi. Olumsuzluk tespit edilmediği vurgulanırken, aileler ve okul yetkililerinin de farkındalığı yükseltecek çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE 80 PERSONELLE DENETİM