Dolar 49,0124 +0,02%
Euro 55,6829 +0,17%
Bist 12.212,54 -0,63%
Altın Gram 6.670,14 +1,27%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 96,42 +0,27%
--°

Bilecik’te okulların çevresi detaylı denetimden geçti: 80 personel görev aldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' kapsamında 80 personelle denetim yaptı; olumsuzluk yok.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te okulların çevresi detaylı denetimden geçti: 80 personel görev aldı

Bilecik’te okulların çevresi detaylı denetimden geçti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde yürüttüğü 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevresi Denetimi' kapsamında okul çevrelerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Uygulamanın amacı, öğrencilerin güvenli eğitim ortamını desteklemek ve okul çevresindeki risk unsurlarını azaltmaktır.

denetimin kapsamı ve görevli ekipler:

Uygulamaya toplam 80 personel katıldı. Denetimde görev alan unsurlar arasında 18 Jandarma Asayiş Timi, 4 Jandarma Trafik Timi, 2 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) unsuru ile 1 Aile İçi Şiddet ve Çocuk unsuru yer aldı. Ekipler, okul giriş çıkışları, çevre yolu ve toplu taşıma noktalarında kontrol ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttü.

sonuç ve yerel değerlendirme:

Denetimler sırasında ekipler herhangi bir güvenlik odaklı olumsuzluğa rastlamadı. Yetkililer, uygulamanın düzenli aralıklarla devam edeceğini ve özellikle eğitim dönemlerinde benzer denetimlerin artırılacağını bildirdi. Olumsuzluk tespit edilmediği vurgulanırken, aileler ve okul yetkililerinin de farkındalığı yükseltecek çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE 80 PERSONELLE DENETİM

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE 80 PERSONELLE DENETİM

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi
images

Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı
images

Komiser süsüyle milyonluk ziynet eşyasını alan şüpheli tutuklandı
images

Güllü davası: iddianamedeki deliller ve tanık ifadeleri yarın hakim önünde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe’de zula araçla kurulan uyuşturucu ağı çökertildi

Sel yükseldi, Kandıra'da merada mahsur kalan inekler kurtarıldı

Karacasu'da Alemler elma festivali başlıyor

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi