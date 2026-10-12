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Bin 200 rakımda kuşaktan kuşağa aktarılan pekmez serüveni

Saimbeyli Obruk'ta bin 200 rakımda, meşe külü ve odun ateşinde 12 saatte kaynatılan 300 kilo üzümlerden 50-60 kilo pekmez elde ediliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bin 200 rakımda kuşaktan kuşağa aktarılan pekmez serüveni

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Obruk mevkiinde, bin 200 rakımda bağ bozumuyla başlayan sezon, geleneksel pekmez kaynatma mesaisiyle sürüyor. Bölgedeki aileler, uzun saatler süren emekle üzümlerden şıra çıkarıp odun ateşinde pekmez elde ediyor.

üretim süreci ve yöntemleri:

Toplanan üzümler yıkanıp çuvallarda ezildikten sonra şıra kazanına alınır. Üzüm suyuna aroma ve kıvam kazandırmak için ata usulü olarak meşe külü kullanılıyor. Ardından kazanlar odun ateşi üzerinde saatlerce kaynatılarak koyu kıvamlı pekmeze dönüşüyor. Üretimin süresi, üzüm miktarına göre değişse de üreticiler genellikle yaklaşık 12 saat süren bir kaynatma sürecinden söz ediyor.

Kaynatma sırasında yüzeyde bir köpük oluşuyor; bu an aileler için hem lezzet hem de keyif kaynağı. Dut ve asma yaprakları kaşık gibi kullanılarak bu sıcak köpük tüketiliyor ve bu ritüel bölge kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

aile geleneği ve ekonomik boyutu:

Huriye Yıldızhan, bu yıl 300 kilo üzüm topladıklarını ve bunun sonucunda 50-60 kilo pekmez elde etmeyi beklediklerini belirtiyor. Yıldızhan, pekmez yapımının zahmetli olduğunu ancak lezzet ve geleneği korumak için bu yöntemi sürdürdüklerini vurguladı. Ürettiklerini öncelikle ailece tükettiklerini, artanı ise sattıklarını söylüyor.

Aileden kalma bağlarda imece usulü çalıştıklarını anlatan Naci Yıldızhan, pekmez hazırlama sürecini bir araya gelme ve yıllık rutini yaşatma fırsatı olarak tanımlıyor. Bölge sakinleri, pekmezin geçmişte dağda çalışanlar ve hayvancılıkla uğraşanlar için önemli bir enerji kaynağı olduğunu da hatırlatıyor.

Ekonomik açıdan da pekmez üretimi anlamlı bir gelir kalemi oluşturuyor; üreticiler bu yılın pekmez kilogram fiyatının yaklaşık 500 TL olduğunu belirtiyor. Ahmet Kaytancı ise köpüğün yenmesinin yöredeki en önemli geleneklerden biri olduğunu ve bu geleneğin üretimin sosyal yanını güçlendirdiğini ifade ediyor.

Bin 200 rakımın serin ikliminde, meşe külü ve odun ateşiyle sürdürülen bu üretim biçimi, hem lezzet hem de kültürel süreklilik açısından bölge halkı için önemini koruyor.

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE 1200 RAKIMLI OBRUK MEVKİSİNDE ÜZÜM BAĞLARININ BOZUMUYLA BİRLİKTE...

ADANA’NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE 1200 RAKIMLI OBRUK MEVKİSİNDE ÜZÜM BAĞLARININ BOZUMUYLA BİRLİKTE PEKMEZ MESAİSİ BAŞLADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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