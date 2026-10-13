Bin yeni kovanla Muş’ta arıcılığa yatırım: üreticilere 10’ar kovan dağıtıldı

Altın Kanatlara yeni kovan projesi Muş’ta uygulandı

Arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminde markalaşmanın güçlendirilmesi amacıyla Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Altın Kanatlara Yeni Kovan Projesi kapsamında kentteki 100 üreticiye toplam bin yeni kovan dağıtıldı. Proje, mevcut kovanların yenilenmesi ve koloni kayıplarının azaltılmasını hedefliyor.

Dağıtım, Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı bulunan ve Muş’ta ikamet eden üreticilere sağlandı; her üreticiye 10’ar kovan teslim edildi. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 2 milyon lira olup finansmanı yüzde 75 devlet hibesi ve yüzde 25 üretici katkısı şeklinde sağlandı.

valinin değerlendirmesi:

Muş Valisi Avni Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen kovan dağıtım programında projeyi, kentte yürütülen diğer arıcılık ve tarım projelerinin bir devamı olarak nitelendirdi. Çakır, kısa süre önce hayata geçirilen Baldan Altın Kanatlar projesine atıfta bulunarak, bugünkü dağıtımın bu sürecin tamamlayıcı halkası olduğunu söyledi.

Vali Çakır, Muş’un coğrafi avantajlarına dikkat çekerek tarım ve hayvancılığın ilin ekonomik geleceğinde kritik rol oynadığını belirtti. İl içindeki destek programlarına ve bölgesel kalkınma ajanslarıyla (DAKA, DAP) yürütülen projelere vurgu yaparak, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesinin modern tekniklerle artırılması gerektiğini ifade etti.

tarımsal kapasite ve hedefler:

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise Muş’un geniş mera alanları ve zengin bitki örtüsünün arıcılık açısından önemli avantajlar sunduğunu anlattı. Gönç, ilin hayvancılık istatistiklerine de değinerek 2025 yılı için büyükbaş varlığının 254 bin ve küçükbaş varlığının yaklaşık 1 milyon 400 bin seviyelerine ulaştığını kaydetti.

Yetkililer, projeyle hem üreticilerin mevcut kapasitelerini güçlendirmeyi hem de bal üretiminde markalaşma ve sürdürülebilir üretim hedeflerinin desteklenmesini amaçladıklarını belirtti. Sağlanan kovanların özellikle koloni sağlığının korunması ve verimliliğin artırılmasında doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Programda öne çıkan mesajlar arasında, yerel potansiyelin etkin kullanımı, üreticilerin modern tekniklerle desteklenmesi ve devlet desteklerinin üretimi teşvik edici rolü yer aldı. İl yönetimi, benzer desteklerin sürdürülmesi ve yeni uygulamalarla arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine devam edileceğini duyurdu.

MUŞ’TA ARICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ VE BAL ÜRETİMİNDE MARKALAŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA 100 ÜRETİCİYE BİN YENİ KOVAN DESTEĞİ SAĞLANDI.