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Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Karadeniz'de palamut bolluğu taneyi 35 TL'ye kadar düşürdü; içine 10 palamut sığan strafor kasa ise balıkçıya 100 TL'ye mal oluyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:01

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Palamut bolluğunda ambalaj balığın değerini aşıyor

Karadeniz’de son dönemde yaşanan yoğun av, palamudun tanesinin düşmesine yol açtı; ancak balıkçıların gündeminde ambalaj maliyetiyle ilgili dikkat çekici bir ironi var.

av bolluğu ve tezgah fiyatları:

Tezgahlarda palamudun üç tanesi 100 TLden satılmaya başlandı. Bölgedeki avın artması sonucu palamudun tanesi zaman zaman 35 TLye kadar geriledi.

Buna karşın balıkların içine konulan boş beyaz strafor kasalar, bir kasaya yalnızca 10 palamut sığıyor olmasına rağmen balıkçıya 100 TLye mal oluyor.

ambalaj maliyeti ve esnafın tepkisi:

Basit bir karşılaştırma ambalajın maliyetini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor: boş bir kasa, piyasadaki üç palamutun fiyatına denk geliyor. Bu durum esnaf tarafından trajikomik olarak nitelendiriliyor.

Durumu özetlerken söz alan balıkçı esnafı Kadir Ali Şimşek, şunları söyledi: "Bir palamut 35, boş kasa 100 TL". Şimşek daha sonra durumu ayrıntılı anlattı: "Palamudun 3 tane 100 liraya satıyoruz. Tanesi 33 liraya geliyor. Kasanın tanesi, depoziti yoktur, zaten 100 lira. Yani bir tane boş kasa 100 lira, bir balık 33 lira. Bunun ambalajı yani şu köpük gördüğünüz bir köpük 100 lira. Daha nasıl olsun, bedava yani. Bir balık 33 lira, bir köpük 100 lira. Ambalaj yani balığı geçiyor. Yani 1 kilo balık, 1 kilo balık 33 liraya geliyor. 3 tanesi 100 liraya geliyor yani. 33 lira. Bedava bu sene. Bolluk var bu sene".

Sonuç olarak, Karadeniz’de palamut bolluğu tüketiciye daha uygun fiyat sağlasa da sektörde ambalaj maliyetleri balıkçılar için önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

KARADENİZ&#039;DE YAŞANAN YOĞUN AV NEDENİYLE PALAMUDUN TANESİ 33 TL&#039;YE KADAR DÜŞERKEN, BALIKLARIN İÇİNE...

KARADENİZ'DE YAŞANAN YOĞUN AV NEDENİYLE PALAMUDUN TANESİ 33 TL'YE KADAR DÜŞERKEN, BALIKLARIN İÇİNE KONULDUĞU STRAFOR KÖPÜK KASASI İSE BALIKÇIYA 100 TL'YE MAL OLUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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