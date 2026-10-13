Van'da erken soğuklar soba çarşısında hareketliliği hızlandırdı

Van’da soba üretimi ve satışlarında sezona erken giriş:

Van'da kışın erken yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşların ısınma ihtiyacı öne geçti. Kentin tarihi ticaret merkezlerinden Sobacılar Çarşısı'nda esnaf, bu yıl sezonu önceki yıllara göre daha erken açtıklarını bildiriyor. Özellikle kırsal bölgelerden gelen taleple birlikte soba satışları ve üretimi hız kazandı.

Üretim türleri ve çarşıdaki hareketlilik:

Sobacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren imalatçılar, öncelikli olarak tezek sobası ve kuzine sobası üretimine ağırlık veriyor. İmalatçılar üretimin kışın ortalarına kadar sürdüğünü, yoğunluğun havaların soğumasına paralel olarak arttığını aktarıyor. İHA muhabirine konuşan soba imalatçısı Ferdi Akcan, "Kırsal kesimlerde sobalar zaten daha önceden kurulmuştu. Ancak havalar iç kesimlerde de soğumaya başladı. Bu nedenle soba satışlarımız biraz arttı ve işlerimiz yoğunlaştı. Üretime yaklaşık bir ay önce başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Üretimimiz kışın ortalarına kadar sürüyor" dedi.

Tamirat, malzeme kalitesi ve kullanım uyarıları:

Çarşıdaki esnaf sadece yeni üretim yapmıyor; turbo soba gibi modellerin tamiratı da gerçekleştiriliyor. Akcan, soba üretiminde malzeme kalitesinin ve sac kalınlığının önemine dikkat çekerek, kullanıcıların öncelikle bacanın temiz olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Üretim süreciyle ilgili verilen bilgiye göre, "Bir sobanın üretimi, modeline göre yaklaşık 2-3 saat sürüyor."

Tek katlı sacdan yapılan tezek sobaları, daha hızlı ısınma sağlasa da çabuk soğuma dezavantajına sahip. Kırsal kesimde yaşayanların yakıt tercihi olarak genellikle tezek kullanması, bu tip sobaların talebini canlı tutuyor. Esnaf, havaların erken soğumasının piyasadaki hareketliliği öne çektiğini, ancak tezek sobası üretiminin geleneksel talebe uyumlu şekilde sürdürülmesinin esnafı çok fazla etkilemediğini belirtiyor.

Vatandaşlara yönelik uyarı olarak esnaf, doğru soba seçimi ve kullanımının yanı sıra düzenli bakım ve bacaların temiz tutulmasının güvenlik açısından önem taşıdığını hatırlatıyor.

VAN’IN EN ESKİ ÇARŞILARINDAN BİRİ OLARAK BİLİNEN SOBACILAR ÇARŞISI’NDA ESNAF, BU YIL SOBA SEZONUNU ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA ERKEN AÇTI.