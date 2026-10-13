Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde altyapı çalışmasını tamamladı. Bölgedeki müdahale, kırsal ulaşımın sürekliliğini sağlamaya ve yol tabanının korunmasına yönelik planlı bir uygulama olarak gerçekleştirildi.

çalışmanın detayları:

Çalışma kapsamında köy yoluna 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfez yerleştirildi. Menfezlerin toplam uzunluğu 14 metre olup, montaj işlemleri tamamlandı ve akış kanallarında gerekli düzenlemeler yapıldı.

amaç ve devam eden program:

Yerleştirilen menfezlerle yağış sularının kontrollü tahliyesi sağlanarak yol altyapısının aşınma ve erozyona karşı korunması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerde altyapı ve ulaşım güvenliğine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI DİKMELİ KÖYÜ’NDE TOPLAM 14 METRE UZUNLUĞUNDA 7 KUTU MENFEZİN YERLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ÇALIŞMAYLA KÖYÜN YOL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.