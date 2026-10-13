Dolar 49,3626 +0,01%
Euro 55,2922 +0,43%
Bist 12.209,99 +0,49%
Altın Gram 6.678,12 +0,41%
EUR/USD 1,1196 +0,31%
Brent Petrol 104,90 -1,64%
--°

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli ilçesi Dikmeli Köyü'ne 1,5 x 1,5 m ölçüsünde 7 kutu menfez (toplam 14 m) yerleştirerek yol altyapısını güçlendirdi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 14:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

Dikmeli köyünde yağışa karşı 7 kutu menfezle altyapı güçlendirildi

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü'nde altyapı çalışmasını tamamladı. Bölgedeki müdahale, kırsal ulaşımın sürekliliğini sağlamaya ve yol tabanının korunmasına yönelik planlı bir uygulama olarak gerçekleştirildi.

çalışmanın detayları:

Çalışma kapsamında köy yoluna 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfez yerleştirildi. Menfezlerin toplam uzunluğu 14 metre olup, montaj işlemleri tamamlandı ve akış kanallarında gerekli düzenlemeler yapıldı.

amaç ve devam eden program:

Yerleştirilen menfezlerle yağış sularının kontrollü tahliyesi sağlanarak yol altyapısının aşınma ve erozyona karşı korunması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köylerde altyapı ve ulaşım güvenliğine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI DİKMELİ KÖYÜ’NDE TOPLAM 14 METRE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ÇİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI DİKMELİ KÖYÜ’NDE TOPLAM 14 METRE UZUNLUĞUNDA 7 KUTU MENFEZİN YERLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. ÇALIŞMAYLA KÖYÜN YOL ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı
images

Dicle semalarında gökkuşağının kısa süreli renk gösterisi
images

Aydın'da gece boyunca etkili olması beklenen sağanaklara dikkat
images

Sivas’ta aniden bastıran sağanak günlük hayatı aksattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri ile Erbil arasında kardeşlikten ticarete yeni adımlar

Altındağ'da iki eğlence mekanına yıkım tebligatı

Kocaeli'nde iki gün sürecek çok kuvvetli sağanak uyarısı

Kayseri'de KTO'ya birlik mesajı: yeni yönetim tebrik edildi, hedefler açıklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi