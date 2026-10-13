Nefes kesen tatbikatla hazırlıklarını sınadılar: Elazığ Polis Arama ve Kurtarma

Tatbikatın amacı ve uygulaması:

Elazığ'da Polis Arama ve Kurtarma ekipleri, afet ve acil durumlara anında müdahale edebilmek için eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen uygulamalı tatbikatta ekipler, sahada teorik bilgilerini pratiğe dökerek hazırlıklarını test etti.

Sahadaki müdahale ve kurtarma:

Tatbikatta, enkaz altında kalan bir vatandaş tespit edildi; ekipler tespit sonrası izledikleri prosedürlerle kişinin bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılmasını sağladı. Uygulama, arama, tespit ve kurtarma adımlarının koordinasyonunu ortaya koydu.

Emniyetin değerlendirmesi:

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her türlü afet ve acil durumda göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Teorik bilgilerimizi pratiğe dökerek müdahale kabiliyetimizi geliştiriyor, muhtemel afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, ihtiyaç duyulan her an umut olmak ve hayat kurtarmaktır"

Yetkililer, tatbikatların ekiplerin müdahale kabiliyetini pekiştirdiğini vurguladı.

ELAZIĞ POLİS ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİNİN ARAMA VE KURTARMA TATBİKATI NEFES KESTİ.