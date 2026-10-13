Migros, Kayseri üretimini tarladan rafa taşıyan yerel modelini genişletiyor

Migros ve Kayseri iş birliği: kapsam ve hedefler

Kayseri koordinasyonunda yürütülen çalışma, 2023'te yerli yeşil mercimekle başlayan yerel üretim modelini hızla genişletti. Migros; Kayseri Valiliği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, üretici birlikleri ve kooperatiflerle kurduğu iş birliğiyle bugün şeker, patates, nohut, dermason fasulye, kabak çekirdeği ve aspir yağı gibi ürünleri de kapsayan bir tedarik ağı oluşturdu. Projenin hedefi, sadece bölge üretimini artırmak değil; üreticilere planlı pazar erişimi sağlayarak kırsal ekonomiye sürdürülebilir gelir kanalları açmak.

Modelin merkezinde, şeker pancarı üretiminin ardından gelen ekimlerde yapılan münavebe uygulaması yer alıyor. Bu yaklaşım, şeker pancarı sonrası nadasa bırakılan veya sınırlı değerlendirilen alanlarda yeşil mercimek ve diğer ürünlerin yetiştirilmesini teşvik ederek hem toprak verimliliğini yükseltiyor hem de çiftçilere ilave gelir imkânı sunuyor.

Münavebe modeli ve üreticiye katkıları:

Münavebe sayesinde ekim planları daha verimli hale gelirken, üreticiler hasatlarını Migros üzerinden planlı şekilde pazara sunabiliyor. Bu yapı; kamu kurumları, sanayi kuruluşları, kooperatifler, üretici örgütleri ve perakendenin ortak hareket ettiği bir ekosistem yaratıyor. Migros, raflarında yer alan markalı yeşil mercimekte ithal ürün satışını sonlandırarak yalnızca yerli ürün sunuyor ve Kayseri'den 2026-2027 döneminde 3 bin ton yeşil mercimek tedarik etmeyi planlıyor.

Saha uygulamalarında, projenin tarımsal çeşitliliği artırdığı ve nadasa ayrılan arazilerin değerlendirilmesini sağladığı gözlemleniyor. Bu sayede hem üretim çeşidi artarken hem de çiftçiler için yeni ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor.

Dağıtım, ölçek ve gelecek planları:

Migros, Kayseri'den temin edilen ürünleri güçlü tedarik ve dağıtım ağıyla Türkiye geneline ulaştırıyor. Ekim ayında Kayseri'den Migros dağıtım merkezlerine gönderilen ürün sevkiyatları kapsamında toplam 26 tır sevkiyat gerçekleştirildi. Şirket genelinde ise yaklaşık 23 bin 500 çiftçi, üretici ve tedarikçiyle çalışılıyor ve yıllık yaklaşık 600 bin ton meyve ile sebze alımı yapılıyor.

Migros'un yerli üretime verdiği destek, özel markalı ürünlerine de yansıyor; şirketin Migros markalı bakliyat çeşitlerinin tamamı bugün yüzde yüz yerli mahsullerden hazırlanıyor. Bu durum, üreticiler açısından hem pazar güvenliği hem de üretim planlamasında öngörülebilirlik anlamına geliyor.

Kamu ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri de projenin uzun vadeli etkisini işaret ediyor. Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar projenin kırsal kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, "Kayseri, güçlü sanayisinin yanında önemli bir tarım şehri... Üreticimizin emeğinin ulusal ölçekte değer bulması ve ürünlerimizin Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaşması, kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort da sürecin yerel üretimi destekleme yaklaşımının bir örneği olduğunu belirterek, "Bölgede üretim çeşitliliğinin artmasıyla birlikte alım kapsamımızı da her yıl büyüttük. Önümüzdeki dönemde de üreticilerimizle birlikte büyümeye, yeni ürünleri sisteme dahil etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kooperatif bakış açısını paylaşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker olarak... çiftçimize ilave gelir imkânı oluşturuyoruz. Hedefimiz, tarladan rafa uzanan bu iş birliğini sürdürülebilir hâle getirerek hem çiftçimizin emeğine hem de ülkemizin tarımsal üretim gücüne değer katmaktır" açıklamasını yaptı.

Danışmanlık sağlayan kuruluşlardan Zzef'in Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ise modelin, kamu ve özel sektör iş birlikleriyle tarımsal üretimi güçlendirdiğini vurgulayarak; projenin sürdürülebilir biçimde gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sonuç olarak Migros ile Kayseri arasındaki bu çok paydaşlı iş birliği, yerel üretimin ölçeklenmesine, çiftçilerin gelir güvenliğinin artırılmasına ve tüketicilere kaliteli milli ürünlerin ulaştırılmasına odaklanan örnek bir model olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ'DE YERLİ YEŞİL MERCİMEKLE BAŞLAYAN YEREL ÜRETİM MODELİ; ŞEKER, PATATES, NOHUT, DERMASON FASULYE VE KABAK ÇEKİRDEĞİYLE BÜYÜYOR. MİGROS, ÜRETİCİLERE PAZAR GÜVENCESİ SAĞLARKEN KAYSERİ'NİN TARIMSAL DEĞERLERİNİ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ TÜKETİCİLERE ULAŞTIRIYOR