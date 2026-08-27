Harekete davet: Memişoğlu parkta halkla birlikte egzersiz yaptı

Etkinlik ve katılım:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğine katıldı. Anıttepe'deki parkta düzenlenen programda Bakan Memişoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek açık havada gerçekleştirilen egzersizlere eşlik etti.

Uygulamanın içeriği:

Egzersiz programı, fizyoterapist gözetiminde gerçekleşen ısınma hareketleri, postür güçlendirme çalışmaları ve germe egzersizlerinden oluştu. Etkinlik sonrası Bakan Memişoğlu, mahalle sakinleriyle sohbet ederek fiziksel aktivitenin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin sağlık açısından önemini vurguladı.

Saha çalışması ve yönlendirme:

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün amacı bireylere doğrudan ulaşmak ve toplumda fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak. Proje, muhtarlarla iş birliği içinde yürütülecek; fizyoterapist ve sağlık personelinden oluşan saha ekipleri, vatandaşların katılımının kolay olduğu parklarda önce hareket yaşlarını tespit edecek sonra uygun ısınma, postür ve germe egzersizlerini uygulayacak.

Talepleri halinde katılımcılar, süreç sonunda Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilebilecek. Proje, mahalle düzeyinde devam ederek yerel ihtiyaçlara göre uygulamalar sunmayı hedefliyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, 'MAHALLEMDE HAREKET VAR' ETKİNLİĞİNE KATILARAK VATANDAŞLARLA BİRLİKTE EGZERSİZ YAPTI.