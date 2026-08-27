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Eskişehir'de peygamberimiz ve güzel ahlak üzerine konferans

Eskişehir İl Müftülüğü'nün Mevlid-i Nebi Haftası konferansında Vali Erdinç Yılmaz ve Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, peygamber ahlakının önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Eskişehir'de peygamberimiz ve güzel ahlak üzerine konferans

Eskişehir'de düzenlenen konferans

Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferans, Eskişehir Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Program, din görevlileri, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Programın akışı:

Salon, Çarşı Camii Uzman İmam Hatibi Nihat Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Açılış konuşmasını ise İl Müftü Vekili Sacit Ekerim yaptı. Ardından konuşma yapan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türk milletinin Peygamber sevgisine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Türk milletinin Peygamber Efendimize duyduğu sevgi yeryüzündeki hiçbir sevgiye benzemez. Bizim milletimiz; Peygamberimizin adını duyduğunda elini kalbine götüren, evlatlarına O’nun isimlerini verirken edebinden ’Mehmet’ diyen, ordusuna ’Peygamber Ocağı’, askerine ’Mehmetçik’ adını veren asil bir millettir".

Vali Yılmaz'ın vurguları:

Vali Yılmaz, çağımızda en büyük ihtiyacın Peygamber Efendimizin ahlakı olduğunu belirtti. Maddi açıdan refah varken manevi yozlaşma yaşandığını söyleyen Yılmaz, "Dünyanın kan ve gözyaşına sürüklendiği bu çağda, insanlığın yegâne şifası ve tek çıkış yolu Peygamber Efendimizin bize miras bıraktığı o zamanlar üstü güzel ahlaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunarak bu hedefin genç nesillerin erdem ve liyakatine bağlı olduğunu kaydetti.

Konferansın kapanışı:

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi sunuldu. Konferans, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın'ın verdiği konuşmayla devam etti ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

VALİ ERDİNÇ YILMAZ KONUŞMA YAPTI

VALİ ERDİNÇ YILMAZ KONUŞMA YAPTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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