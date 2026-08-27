Dolar 48,1300 +0,03%
Euro 56,1957 +0,00%
Bist 14.567,17 -0,30%
Altın Gram 7.193,93 -0,09%
EUR/USD 1,1655 -0,02%
Brent Petrol 87,28 +0,39%
--°

Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kemallı Kavşağı'nda meydana gelen kazada ambulans ile cip çarpıştı; 5 kişi yaralandı, sağlık durumları stabil.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı

kaza ve müdahale:

Çorum'un Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara kara yolu Kemallı Kavşağı'nda bir ambulans ile cipin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, 06 DTG 178 plakalı cip ile 01 BDU 331 plakalı ambulans olarak bildirildi. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan L.A., S.Y. ve S.Ü. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan alınan bilgilere göre, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

olayla ilgili süreç:

Kazada görevli ekipler olay yerinde ön inceleme yaptı ve trafik güvenliğini sağladı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE CİP İLE AMBULANSIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ...

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE CİP İLE AMBULANSIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruştur...
images

Güvenlik kamerası kaydetti: Karatay'da alacak verecek tartışması bıçaklanmayla s...
images

Kesikköprü kavşağında motosiklet kamyona arkadan çarptı, sürücü yaşamını yitirdi
images

Aksu'da köprü altı çarpışması: otomobil tırla çarpıştı, yolcu hafif sıyrıklarla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Harekete davet: Memişoğlu parkta halkla birlikte egzersiz yaptı

Bodrum'daki toplantıda iddia edilen sözler üzerine Timothy Ash hakkında soruşturma

Diplomatik huzursuzluk: Moskova'da misafirhane önünde provokasyon

araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu başladı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı