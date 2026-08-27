Sungurlu'da kavşakta çarpışma: ambulans ve cipte 5 yaralı

kaza ve müdahale:

Çorum'un Sungurlu ilçesi Çorum-Ankara kara yolu Kemallı Kavşağı'nda bir ambulans ile cipin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, 06 DTG 178 plakalı cip ile 01 BDU 331 plakalı ambulans olarak bildirildi. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan L.A., S.Y. ve S.Ü. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan alınan bilgilere göre, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

olayla ilgili süreç:

Kazada görevli ekipler olay yerinde ön inceleme yaptı ve trafik güvenliğini sağladı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE CİP İLE AMBULANSIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.