Bingöl’de jandarma operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

operasyonun genel bilançosu:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde son bir haftada yürüttüğü eş zamanlı çalışmalarda çok sayıda suç unsurunu ele geçirdi. Bir kısım şüpheli hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler yakalanarak adliyeye sevk edildi; işlemlerinin ardından bu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalar, Asayiş, TEM, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü ve adli sürecin işletilmesi için Cumhuriyet Savcılığı ile iş birliği yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler detaylı şekilde kayda geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen ana malzemeler arasında bin 777 kök kenevir/skunk bitkisi, 637 gram kubar esrar, 580 adet içi doldurulmuş makaron, 272 kilogram kıyılmış tütün, 20 litre etil alkol, 150 mililitre anason ve 4 adet av tüfeği yer aldı.

Bu bulgular, bölgedeki kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürülen mücadelede önemli deliller olarak kayıt altına alındı.

müdahaleler, şüpheliler ve adli süreç:

Söz konusu dönemde jandarma ekiplerince toplam 22 olaye müdahale edildi. Operasyon kapsamında yakalanan 20 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik bu tür çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI. OPERASYONLARDA AYRICA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE, KAÇAK TÜTÜN VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ