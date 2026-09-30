Yapay zeka destekli düzenleme Güleryüz kavşağında trafiği rahatlattı

Güleryüz kavşağında düzenleme ve akıllı yönetim:

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağında gerçekleştirdiği yol düzenlemesi ve akıllı kontrol sistemiyle trafik akışını iyileştirmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmada kavşaktaki dönel ada kaldırıldı, sola sığınma cepleri ile sağ dönüşler için kontrollü dönüş adaları oluşturuldu. Ayrıca Tulumba Kavşağından 1. Cadde kesişimine kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik hat yenilendi; amaç araç geçiş kapasitesini artırmak ve sürüş konforunu yükseltmek oldu.

sistemin işleyişi ve teknoloji:

Kavşakta devreye alınan Hibrit Adaptif Kavşak Yönetim Sistemi kapsamında yollara yerleştirilen loop sensörler ile akıllı kameralar, trafik yoğunluğunu anlık olarak takip ediyor. Sensörler ve kameralar tarafından toplanan veriler, trafik kontrol merkezinde bir araya getiriliyor ve burada yapay zeka tarafından işleniyor. Sistem, elde ettiği analize göre sinyalizasyon sürelerini dinamik biçimde düzenleyerek gereksiz beklemeleri azaltmayı ve kavşaklar arasındaki akışı dengelemeyi amaçlıyor.

Bu yaklaşım, özellikle yoğun saatlerde sinyal sürelerinin sabit ayarlara göre daha esnek yönetilmesini sağlayarak kavşakta bekleme sürelerinin kısalmasına katkı sunuyor. Ayrıca kavşakta yayaların güvenli geçişine odaklanılarak erişilebilirlik için akustik sesli yaya butonları da yerleştirildi.

yetkililer, esnaf ve vatandaşların değerlendirmesi:

Çalışmayı yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, fiziki düzenlemelerin tamamlandığını ve sistem sayesinde trafik akışının daha verimli yönetileceğini belirtiyor. Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Namlı sistemin yayaların güvenli geçişini de desteklediğini vurgularken, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi İnşaat Mühendisi Mert Can Adanur yenilenen hattın bölgedeki trafik güvenliğini ve sürüş konforunu artırdığını aktardı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf ise yeni düzenlemenin trafik sıkışıklığını azalttığını, özellikle yoğun saatlerde araçların kavşaktan daha hızlı geçtiğini ve sesli butonların yaya geçişlerini kolaylaştırdığını ifade etti. Yapılan altyapı yenilemesi ve akıllı yönetim sistemi, kavşağın verimliliğini artırmayı ve günlük ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİŞEHİR İLÇESİNDEKİ GÜLERYÜZ KAVŞAĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENLEMEYLE TRAFİK AKIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE ARAÇ GEÇİŞ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİRKEN, KAVŞAĞA YAPAY ZEKA DESTEKLİ HİBRİT ADAPTİF KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ DE UYGULANDI.