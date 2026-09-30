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savaştan kaçarak almanya'ya yerleştiler, tatilde trafik kazasında hayatlarını kaybettiler

Ukrayna'dan savaş nedeniyle Almanya'ya yerleşen Valentyna Bondar (66) ve Olha Shapoval (54), Antalya Mahmutlar'da geçirdikleri kazada yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

savaştan kaçarak almanya'ya yerleştiler, tatilde trafik kazasında hayatlarını kaybettiler

Kaza ve soruşturma:

25 Eylül gece saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 07 BAF 298 plakalı otomobili süren C.Ç. (20) yolun karşısına geçen Valentyna Bondar (66) ve Olha Shapoval (54)'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki kadın ağır yaralandı. Kaldırıldıkları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybettiler.

Kazanın ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı; çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aile ve cenaze işlemleri:

Her iki kadının da Ukrayna vatandaşı olduğu, ülkelerindeki savaş nedeniyle Almanya'da yaşadıkları ve tatil için Antalya'ya geldikleri belirtildi. İki kadından geriye, Türkiye'ye gelirlerken uçakta çekildikleri bir fotoğraf karesi kaldı.

Cenazeler bugün oğulları tarafından teslim alındı. Habere göre Valentyna Bondar ve Olha Shapoval'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Ayrıca Olha Shapoval'ın kızının, Valentyna Bondar'ın oğlu Vitalii Bondar ile evli olduğu ve iki kadının dünür oldukları öğrenildi.

aile yakınlarının talebi:

Kazada hayatını kaybedenlerin oğlu Vitalii Bondar, annesi ve kayınvalidesinin ölümüne yol açan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini bildirdi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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