TÜVTÜRK istasyonlarında doğal afetlere karşı kapsamlı güvenlik çalışması

TÜVTÜRK ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen güvenlik projesi:

TÜVTÜRK, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü akademisyenleriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında 200'ü aşkın istasyonunu doğal afet risklerine karşı inceledi ve kapsamlı bir güvenlik programı başlattı. Projenin amacı, istasyonların gelecekte oluşabilecek heyelan, kaya ve taş düşmesi ile su akıntısı gibi tehlikelere karşı dayanıklılığını artırmak ve önleyici iyileştirme projelerini hayata geçirmek olarak açıklandı.

Uzman görüşleri doğrultusunda yürütülen saha analizleri istasyon bazında risk haritaları ve müdahale gereksinimlerini ortaya koydu. İlk etapta seçilen pilot istasyonlarda yapılan değerlendirmelerin ardından uygulama projeleri hazırlandı; süreç içinde ilave istasyonların da kapsama alınması planlandı.

uygulanan önlemler ve örnek çalışmalar:

Çalışmalar kapsamında farklı istasyonlarda yerel koşullara göre tasarlanmış güvenlik uygulamaları hayata geçirildi. Bitlis Merkez istasyonunda kaya düşmesi ve taşkın riskine karşı 140 metre istinat duvarı ile 484 metrekare çelik ağ uygulaması gerçekleştirildi. Tunceli Merkez sahasında ise güvenliği güçlendirmek amacıyla 67 metre istinat duvarı inşa edildi ve şev alanında palyelendirme çalışmaları yapıldı.

Giresun Görele istasyonunda yamaçtan gelebilecek kayaçların sahaya ulaşmasını önlemek için 62 metre taş duvar kuruldu; Giresun Merkez istasyonunda kaya yüzeyine çelik ağ ve ankraj uygulamaları yapıldı. Muğla Bodrum istasyonunda toprak akması ve kaya düşmesi riskine karşı bin 800 metrekare çelik ağ montajı ile 100 metre pasif kaya bariyeri uygulandı. Artvin Merkez için planlanan çalışmaların önümüzdeki dönemde başlatılması hedefleniyor.

genişleme ve sürdürülebilir güvenlik çalışmaları:

Proje kapsamında ilk etapta Giresun Görele, Giresun Merkez, Bodrum Merkez, Bitlis, Artvin ve Tunceli istasyonları yer aldı; süreç içinde Bilecik Merkez ve Ordu Merkez istasyonlarının da kapsama alındığı bildirildi. Toplamda 219 TÜVTÜRK istasyonunda gerçekleştirilen analizler sonucunda, her bir lokasyona özgü önleyici tedbirler ve iyileştirme uygulamaları belirlendi.

Mevcut projelerin tamamlanmasının ardından istasyon güvenliğini daha da ileri taşıyacak yeni güvenlik ve iyileştirme projeleri üzerinde çalışmaların sürdürüleceği bildirildi. TÜVTÜRK yetkilileri, risk analizleri ve uygulamaların devamı ile istasyon altyapısının uzun vadeli dayanıklılığının güçlendirileceğini vurguladı.

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA BİTLİS MERKEZ'DE KAYA DÜŞMESİ VE TAŞKIN RİSKLERİNE KARŞI 140 METRE İSTİNAT DUVARI VE 484 METREKARE ÇELİK AĞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.