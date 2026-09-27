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Bingöl'de yayla yolunda direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Bingöl-Muş kara yolunun yayla bölümünde 23 EB 908 plakalı hafif ticari araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak sürücünün yaralanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:39

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de yayla yolunda direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

kaza detayları:

Kaza, Bingöl-Muş kara yolunun yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EB 908 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından araçta sıkışan sürücü yaralandı.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. UMKE ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma süreci:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme ve ifadeler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

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BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARACIN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYANA GELEN KAZADA SIKIŞAN SÜRÜCÜ EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARTILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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