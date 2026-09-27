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Gaziantep'te ağır trafik kazası can kaybı ve yaralanmalara neden oldu

Gaziantep’te meydana gelen ağır trafik kazasında can kaybı ve yaralanmalar bildirildi; olay yerinde ekiplerin müdahalesi sürüyor, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te ağır trafik kazası can kaybı ve yaralanmalara neden oldu

kaza ve ilk müdahale:

Gaziantep merkezinde meydana gelen kazada ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi, yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bazı kişiler sağlık kuruluşlarına götürüldü.

ulaşım ve soruşturma:

Kazanın etkisiyle bölgedeki trafik akışı etkilendi ve yetkililer güzergâhı kontrol altında tuttu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, ekiplerin kaza nedenini ve sorumlulukları belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; ailelere bilgi verildiği ve sağlık durumlarına ilişkin bilginin yetkililer tarafından paylaşılacağı belirtildi.

Gaziantep&#039;de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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