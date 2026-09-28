Birliğin gücü-2026 tatbikatı’nda üç ülkenin koordinasyon başarısı

Birliğin Gücü-2026 tatbikatı devam ediyor:

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla yürütülen Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı sahada sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikata ilişkin görüntüleri resmi medya hesabından paylaşarak üç ülkenin müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye yönelik eğitimlerin devam ettiğini bildirdi.

Müşterek eğitim ve icraatlar:

Paylaşılan materyaller, eğitimlerin hedef tespiti, ateş destek koordinasyonu ve birlikler arası senkronizasyonu test etmeye odaklandığını gösteriyor. MSB açıklamasında tatbikat kapsamında yürütülen atışların planlandığı şekilde icra edildiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Resmi mesaj ve vurgu:

MSB'nin paylaşımında yer alan "Üç ülke, tek irade; güçlü koordinasyon, tam isabet" mesajı, tatbikatın amacını özetledi. Kurumsal duyuru, müşterek eğitimlerin tek amaçla; ortak harekat kabiliyetini güçlendirmek üzere gerçekleştirildiğini vurguladı.

Paylaşım ve görüntüler, tatbikatın planlandığı şekilde yürüdüğünü ve üç ülke unsurlarının koordineli şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), AZERBAYCAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘BİRLİĞİN GÜCÜ-2026 TATBİKATI’NIN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SÜREREK HEDEFLERİN TAM İSABETLE VURULDUĞUNU DUYURDU.