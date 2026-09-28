Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'ye atanan il emniyet müdürünü makamında ağırladı

vali ve yeni görevli emniyet müdürü buluşması:

Vali Gökmen Çiçek, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'i makamında kabul etti.

görüşmenin içeriği:

Ziyarette Vali Çiçek, Sinan Ergen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Kayseri'deki görev süresinin hayırlı olmasını temenni etti. Kabul, resmi bir nezaket ve görev temennisi çerçevesinde gerçekleşti.

teşekkür ve iyi dilekler:

İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ise kabul için Vali Çiçek'e teşekkür etti ve nazik karşılamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Taraflar, görev değişikliklerine ilişkin iyi dileklerini paylaştı.

Gerçekleşen kabul, valilik makamında resmi bir nezaket ziyareti şeklinde tamamlandı ve her iki taraf da yeni görev sürecine ilişkin karşılıklı temennilerde bulundu.

VALİ GÖKMEN ÇİÇEK; ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATANAN SİNAN ERGEN’İ MAKAMINDA KABUL ETTİ.