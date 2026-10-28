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Birlikten güç doğuyor: Bursa TB'nin 29 ekim mesajı

Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan, Cumhuriyet'in 103. yılı mesajında birlik, üretim ve 102 yıllık kurum mirasıyla geleceğe sorumluluk vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Birlikten güç doğuyor: Bursa TB'nin 29 ekim mesajı

kutlama ve sorumluluk vurgusu:

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyet’in sadece bir tarih değil, aynı zamanda ortak bir irade ve sorumluluk metni olduğunu hatırlattı. Özhan, kutlamaları büyük bir gururla karşıladıklarını belirtirken, bu gururun beraberinde yeni sorumluluklar getirdiğini ifade etti.

cumhuriyetin anlamı ve üretim odağı:

Özhan, Cumhuriyet’i "tarlasında, çarşısında, fabrikasında alın teri döken herkesin ortak hikayesi" olarak tanımladı ve bu tanımın kent ekonomileri için taşıdığı öneme dikkat çekti. Mesajında birlik ve üretim temasını öne çıkaran Özhan, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak ülkenin gelişimine katkı sağlamanın esas hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

bursa tb'nin tarihi sorumluluğu:

Bursa Ticaret Borsası’nın 1924 yılında kurulduğunu ve 102 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Özhan, kuruluşundan bugüne aktarılan dayanışma ve ortak çalışma mirasını bugün üyelerle birlikte yaşatmaya devam ettiklerini belirtti. Kurumun yerel üretim ve ticaret hayatına katkı sağlama misyonunun, Cumhuriyet değerleriyle örtüştüğünü söyledi.

Özhan, geçmişten alınan güçle kentin üretim potansiyelini geliştirmenin ve gelecek nesillere daha güçlü bir ekonomik miras bırakmanın Bursa TB’nin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Bu amaçla birlik ruhunu korumanın ve yatırımları sürdürmenin önemine dikkat çekti.

anma ve kutlama mesajı:

Mesajının sonunda Özhan, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti. Ayrıca, Cumhuriyetin bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yanacağına olan inancını ifade ederek milletin 29 ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

BURSA TB YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM ÖZHAN, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YILI DOLAYISIYLA...

BURSA TB YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM ÖZHAN, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YILI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, CUMHURİYET’İN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKARAK ÜRETİMLE VE BİRLİK RUHUYLA GELECEĞE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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