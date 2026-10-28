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Sabiha Gökçen'de kule kırmızı-beyaza bürünüyor: 29 ekimde cumhuriyet gökyüzünde

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kontrol kulesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünde HEAŞ tarafından 29 Ekim'de kırmızı-beyaz ışıklarla aydınlatılacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sabiha Gökçen'de kule kırmızı-beyaza bürünüyor: 29 ekimde cumhuriyet gökyüzünde

Sabiha Gökçen'de 29 ekim hazırlığı:

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünde anlamlı bir görsel şölene ev sahipliği yapacak. 29 Ekim akşamı hava trafik kontrol kulesi, HEAŞ tarafından kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak ve bayram coşkusu gökyüzüne taşınacak.

Geniş alandan takip edilebilecek aydınlatma:

Bu özel çalışma kapsamında kule, havalimanını kullanan binlerce yolcudan çevre güzergahlara kadar geniş bir alandan net bir şekilde izlenebilecek biçimde renklendirilecek. Uygulama, hem görsel etki hem de sembolik anlam taşıması amacıyla planlandı.

HEAŞ bünyesinde yürütülen aydınlatma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının aziz hatırasına ithafen gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Cumhuriyet’in sarsılmaz değerlerini ve bağımsızlık ruhunu vurgulamayı hedefliyor; kırmızı-beyaz ışıklandırma bu mesajın merkezinde yer alacak.

29 Ekim boyunca sürecek uygulama, Sabiha Gökçen kontrol kulesini bayram renklerine bürüyerek hem havalimanı kullanıcılarına hem de kent sakinlerine görsel bir kutlama sunacak.

TÜRKİYE’NİN VE AVRUPA’NIN EN KRİTİK HAVACILIK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN...

TÜRKİYE’NİN VE AVRUPA’NIN EN KRİTİK HAVACILIK MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI, CUMHURİYETİMİZİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜNDE ANLAMLI BİR GÖRSEL ŞÖLENE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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