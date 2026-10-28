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Mevlan Kurtishi'den manevi bir buluşma: Filistin için yeni eser ilk kez sahnede

Mevlan Kurtishi, 31 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde vereceği konserde Filistin için hazırladığı özel eseri ilk kez dinleyicilerle paylaşacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Mevlan Kurtishi'den manevi bir buluşma: Filistin için yeni eser ilk kez sahnede

konser bilgileri:

Uluslararası ilahi ve musiki sanatçısı Mevlan Kurtishi, 31 Ekim Cumartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Etkinlik, İnşirahın Sesi temasıyla düzenleniyor ve sanatçı, uluslararası orkestrası ile güçlü vokaller eşliğinde dinleyicilere yüksek maneviyat taşıyan bir program sunacak.

Kurtishi, repertuarında yer alan sevilen ilahileri yenilikçi düzenlemelerle yorumlayacak; dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen profesyonel orkestra, konsere çok sesli ve zengin bir doku kazandıracak. Sahne performansı, düzenlemeler ve vokal renkler bir araya gelerek geceye teatral ve duygusal bir atmosfer sağlayacak.

filistin için hazırlanan eser:

Etkinliğin en dikkat çeken anı, sanatçının Filistin için hazırladığı özel eserin İstanbul'da ilk kez seslendirilecek olması olacak. Bu çalışma, Filistin halkının yaşadığı acıyı, umudu ve insanlığın ortak vicdanını sanat diliyle ifade etmeyi hedefliyor ve konser programı içinde ayrıcalıklı bir yere sahip.

Sanatçının yorumundaki samimiyet ve orkestranın çok sesli yaklaşımı, eserin duygu yoğunluğunu öne çıkaracak. İzleyiciler için hem estetik hem de duygusal açıdan güçlü bir deneyim beklentisi oluşurken, gece aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri müzik yoluyla buluşturan bir buluşma niteliği taşıyacak.

ULUSLARARASI İLAHİ VE MUSİKİ SANATÇISI MEVLAN KURTİSHİ, CUMARTESİ AKŞAMI MÜZİKSEVERLERLE BİR ARAYA...

ULUSLARARASI İLAHİ VE MUSİKİ SANATÇISI MEVLAN KURTİSHİ, CUMARTESİ AKŞAMI MÜZİKSEVERLERLE BİR ARAYA GELECEK. KURTİSHİ,’NİN FİLİSTİN İÇİN HAZIRLADIĞI ESER İLK KEZ DİNLEYİCİ İLE BULUŞACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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