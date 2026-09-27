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Bitlis'te uyuşturucu ticaretine darbe: 9 kilo 45 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Bitlis'te düzenlenen operasyonda 22 parça halinde toplam 9 kilo 45 gram esrar ile ruhsatsız tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 17:26

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bitlis'te uyuşturucu ticaretine darbe: 9 kilo 45 gram esrar ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi

operasyonun detayları:

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma yürüttü. Çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı ve adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, paketlenmiş ve parçalara ayrılmış halde ele geçirilen maddeler ile ilgili ekipler inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam iki şüpheliden birinin tutuklandığı, diğerine ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda toplam 22 parça halinde 9 kilo 45 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca suç delili olan ekipmanlar arasında 1 adet çalışır durumda hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 şarjörü ve 32 adet fişek yer aldı.

Gözaltına alınan iki şüpheliden birinin çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Ele geçirilen maddeler ve silahlarla ilgili adli süreç devam ediyor.

güvenlik güçlerinin kararlılığı:

Bitlis Valiliği, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini belirtti.

BİTLİS&#039;TE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.

BİTLİS'TE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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