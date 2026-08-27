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Sporun öncü isimleri Spoint VivaMore'de buluştu

Spor, medya ve iş dünyasından isimler Spoint VivaMore'de bir araya gelerek üç günlük etkinlikte ayak tenisi turnuvası ve sosyal aktiviteler gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 22:12

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sporun öncü isimleri Spoint VivaMore'de buluştu

Spor dünyası kıbrıs'ta toplandı

Türk spor basınının temsilcileri ve tanınmış futbolcular, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele bölgesinde düzenlenen özel bir organizasyon için bir araya geldi. Etkinlik, Spoint VivaMore projesi kapsamında gerçekleştirildi ve üç gün sürdü.

Organizasyona ev sahipliği yapan isim ise Spoint Construction Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç oldu. Etkinlik boyunca spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli ağırlandı; katılımcılar proje alanını ve çevresinin doğal güzelliklerini deneyimleme imkânı buldu.

etkinliğin programı:

Program kapsamında öne çıkan etkinlikler arasında ayak tenisi turnuvası ile çeşitli sosyal aktiviteler yer aldı. Turnuva ve sosyal buluşmalar, katılımcılar arasında sıcak görüntülere sahne olurken bölgenin Akdeniz atmosferiyle birleşen organizasyon, hem sportif hem de networking odaklı bir buluşma sundu.

katılımcılar ve bulgular:

Etkinliğe katılanlar arasında Fırat Aydınus, Mehmet Aurelio, İbrahim Yattara, Engin Baytar, Emre Toraman, Evren Nuri Turhan, Erkan Özbey, Mustafa Koray Avcı, Cihan Haspolatlı, Halil Mutlu, Orkun Uşak, Ümit Karalar, Berk İlter ve Hale Güney gibi tanınmış isimler yer aldı. Katılımcılar, hem sportif faaliyetlere katıldı hem de projenin bulunduğu bölgenin sunduğu doğa ve deniz ortamını tecrübe etti.

Üç günlük organizasyon, spor-medya-iş çevreleri arasında güçlü temaslar oluşturdu ve Spoint VivaMore'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikte geçti.

SPOR BASINININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ, TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ İSİMLERİ, KUZEY KIBRIS TÜRK...

SPOR BASINININ ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ, TÜRK FUTBOLUNUN UNUTULMAZ İSİMLERİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN İSKELE BÖLGESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN SPOİNT VİVAMORE PROJESİNDE DÜZENLENEN ÖZEL ORGANİZASYONDA BİR ARAYA GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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