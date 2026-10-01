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Yıldırım'da geri dönüşüm tesisinde alevler ve patlama paniği

Yıldırım'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, patlama sesleriyle çevreyi tedirgin etti; itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıldırım'da geri dönüşüm tesisinde alevler ve patlama paniği

Yıldırım'da geri dönüşüm tesisinde alevler yükseldi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler tesis içinde bulunan malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü ve bölgeden yükselen yoğun duman çevrede paniğe neden oldu.

Yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulması, çevredeki vatandaşların tedirgin olmasına yol açtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve çevre güvenliği:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yapılan ilk tespitlere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, çevrede kısa süreli güvenlik önlemleri alındı ve tesis çevresinde dolaşan vatandaşlara uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılacak teknik analiz ve delil toplanmasının ardından yangının kaynağına ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer, benzer tesislerde yangın riskine karşı alınması gereken tedbirlere dikkat çekiyor.

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği: Patlama sesleri korkuttu

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği: Patlama sesleri korkuttu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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