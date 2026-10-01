Getir'in mama gönder kampanyası bu yıl da 1 milyon kap mama hedefliyor

Getir, patili dostlar için yıllardır süren desteğini sürdürüyor

Getir, 2015'ten bu yana düzenlediği 'Mama Gönder' kampanyasını bu yıl da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında HAYTAP aracılığıyla sürdürüyor. Platform, iş ortakları ve kullanıcı katkılarıyla yürütülen kampanyada bu yılki hedef 1 milyon kap mama. Toplanan mamalar Türkiye'nin farklı şehirlerindeki hayvan bakımevlerine teslim edilecek.

Elif Çar, GetirMarket Genel Müdürü olarak kampanyanın şirketin sosyal fayda çalışmaları içindeki yerini vurguladı ve teknolojinin toplumsal fayda yaratma gücüne inandıklarını belirtti. Çar ayrıca, kampanyanın 11'inci yılında iş ortakları ve milyonlarca kullanıcının desteğiyle güçlendiğini ve kullanıcıların Sanal Destek Maması seçenekleriyle günlük alışverişlerini doğrudan desteğe dönüştürebildiğini ifade etti.

Kampanyanın geçmişi ve hedeflere ilişkin veriler:

Getir'in başlattığı kampanya sayesinde bugüne dek toplam 1050 ton yani yaklaşık 7 milyon kap mama toplandı. Bu yılki bağışlarla birlikte patili dostlara ulaştırılan toplam mama miktarının 1.200 tona ulaşması hedefleniyor. Hedeflenen ek destek bu yıl için 1 milyon kap mama olarak belirlendi.

Kullanıcılar ve iş ortakları nasıl destek olabilir:

Kampanya kapsamında kullanıcılar Getir, GetirBüyük ve GetirSu uygulamalarında yer alan Sanal Destek Maması ürünlerini satın alarak katkı sağlayabiliyor. Kampanyada 1 kap mama 8 TL olarak fiyatlandırılıyor ve kullanıcılara 5, 10, 20 ve 50 kap bağış seçenekleri sunuluyor. Satın alınan Sanal Destek Mamaları sıralanan bakımevlerine ulaştırılıyor.

Ayrıca platform, farklı hizmetleri üzerinden verilen siparişleri de mama desteğine çeviriyor. Kampanya süresince kullanıcılar siparişlerine ek olarak 5 kapı 40 TL, 10 kapı 80 TL, 20 kapı 160 TL ve 50 kapı 400 TL karşılığında ekleyerek destek olabilecek. '1 alana 1 bedava' evcil hayvan ürünleri kampanyasından yapılan her alışveriş karşılığında Getir ve GetirBüyük 2 kap mama desteği sağlıyor. GetirÇarşı'da seçili pet shop'lardan verilen siparişler ve GetirSu'da 600 TL üzeri Kuzeyden siparişlerinde de kampanya kapsamında 2 kap mama bağışı sağlanabiliyor. Ayrıca, Mama Gönder sekmesinden kampanyaya destek veren iş ortaklarının ürünlerinden yapılan alışverişler karşılığında ilgili iş ortakları tarafından 2 kap mama desteği veriliyor.

Toplanan mamalar, HAYTAP iş birliğiyle ülke genelindeki hayvan bakımevlerine dağıtılarak patili dostların beslenmesine katkı sağlanacak.

GETİRMARKET GENEL MÜDÜRÜ ELİF ÇAR