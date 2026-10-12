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Bodrum limanına lüks kruvaziyer 100 yolcuyla demir attı

Bahama bayraklı Emerald Azzurra, Mikonos'tan Bodrum'a geldi; 110 metrelik gemide ağırlıklı olarak ABD vatandaşı 100 yolcu ve 76 personel vardı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum limanına lüks kruvaziyer 100 yolcuyla demir attı

Emerald Azzurra Bodrum limanına yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı Emerald Azzurra isimli kruvaziyer yanaştı. Gemi, Mikonos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum Limanı'na demir attı.

Gemi özellikleri ve yolcu sayısı:

110 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisinde 100 yolcu ve 76 personel bulunduğu öğrenildi. Yolcuların ağırlıklı olarak ABD vatandaşı olduğu kaydedildi.

Ziyaret planı ve rotası:

Kruvaziyer, günübirlik ziyaret kapsamında Bodrum'da konaklayacak; akşam saatlerinde hareket ederek Rodos Limanı'na doğru yola çıkacağı bildirildi.

BODRUM İLÇESİNE BAHAMA BAYRAKLI &#039;EMERALD AZZURRA&#039; İSİMLİ KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ.

BODRUM İLÇESİNE BAHAMA BAYRAKLI 'EMERALD AZZURRA' İSİMLİ KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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