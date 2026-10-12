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Şanlıurfa'da serinleten yağışlar başladı, 4 gün sürecek

Meteoroloji uyarısının ardından Şanlıurfa'da başlayan yağmur kentte trafiği etkiledi; yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Şanlıurfa'da serinleten yağışlar başladı, 4 gün sürecek

yağışın etkileri:

Şanlıurfa'da beklenen yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı'nın ardından kent merkezinde yağmur etkili oldu.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı; yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

hava tahmini ve beklenti:

Kentte yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa´da yağışlı hava etkili oldu

Şanlıurfa´da yağışlı hava etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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