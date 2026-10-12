Şanlıurfa'da serinleten yağışlar başladı, 4 gün sürecek

yağışın etkileri:
Şanlıurfa'da beklenen yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı'nın ardından kent merkezinde yağmur etkili oldu.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı; yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.
hava tahmini ve beklenti:
Kentte yağışların önümüzdeki 4 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Şanlıurfa´da yağışlı hava etkili oldu
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