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Genç tenisçiler Nilüfer’de uluslararası rekabete sahne oldu

Nilüfer Belediyesi destekli 4. ITF Junior J30 Yenigün Cup'ta 11 ülkeden yaklaşık 150 genç, 13-18 yaş aralığında tekler ve çiftlerde hünerlerini sergiledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Genç tenisçiler Nilüfer’de uluslararası rekabete sahne oldu

4. ITF Junior J30 Yenigün Cup Yenigün Kortlarında tamamlandı

Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla Yenigün Tenis Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 4. ITF Junior J30 Yenigün Cup, bir hafta süren müsabakaların ardından sona erdi. Organizasyona Türkiye başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, İsviçre, Romanya, Çekya, Litvanya, Moldova ve İran’dan gelen yaklaşık 150 sporcu katıldı.

turnuvanın kapsamı:

13-18 yaş grubundaki sporcuların mücadele ettiği organizasyonda hem tekler hem de çiftler kategorilerinde toplam dört ana branşta karşılaşmalar yapıldı. Haftalık program boyunca kortlarda çekişmeli karşılaşmalar ve farklı ülke sporcuları arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışma düzeyi ve uluslararası katılım, turnuvayı bölgesel bir spor etkinliğinden daha geniş bir organizasyona dönüştürdü.

ödül töreni ve değerlendirme:

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı ve dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti. Karagöz, organizasyonun kent ve genç sporcular açısından taşıdığı değere vurgu yaparak şunları söyledi: "Dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç sporcuları ilçemizde ağırlamaktan ve onların bu mücadelesine ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu tür organizasyonlara destek vermeyi, çocuklarımızı sporla buluşturmayı sürdüreceğiz".

Turnuva, hem genç sporculara uluslararası deneyim kazandırdı hem de Nilüfer’in spor etkinlikleri konusundaki profilini güçlendirdi. Kulüp ve belediye iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, ilerleyen yıllarda daha geniş katılımlı bir etkinliğe dönüşme potansiyeli taşıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA YENİGÜN TENİS KULÜBÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 4. ITF JUNİOR...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA YENİGÜN TENİS KULÜBÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 4. ITF JUNİOR J30 YENİGÜN CUP TAMAMLANDI. 11 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 150 SPORCUNUN KATILDIĞI TURNUVADA DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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