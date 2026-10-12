Palandöken'de yatırımın yeni rotası çizilecek: PEF 2026 hazırlıkları başladı

hazırlık süreci:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Palandöken Ekonomi Forumu'nun ikinci edisyonu için gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Şehir protokolü ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 4-6 Aralık 2026 tarihlerinde Palandöken'de yapılacak PEF 2026'nın yol haritası ve vizyonu kamuoyuyla paylaşıldı.

ana tema ve ulusal-uluslararası gündem:

Forumun ana teması Küresel Belirsizlik Altında Sermaye: Yatırımın Yeni Denklemi olarak belirlendi. Açılış konuşmalarının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması planlanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlıklarında uluslararası ticaret, finansman yöntemleri, bölgesel iş birlikleri ve ulaştırma koridorları gibi kritik konular ele alınacak.

yerel aktörler ve yatırım fırsatları:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları zirvenin ana yerel paydaşları arasında yer alacak. Program kapsamında TOBB-Arap Devletleri Ligi Türkiye Misyonu Oturumu, Afrika ülkeleri büyükelçileriyle buluşmalar ve Türk dünyası iş birliği kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek toplantılar sayesinde Erzurumlu sanayiciler, yabancı yatırımcılar ve karar alıcılarla doğrudan temas kurma imkânı bulacak.

Saim Özakalın toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, Erzurum için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak şu ifadeyi kullandı: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz Palandöken Ekonomi Forumu ile, küresel sermayenin yeni rotası çizilirken şehrimizin güçlü yatırım potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde anlatacağız.

PEF 2026, Erzurum'un yatırım ve tanıtım gündemini ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmeyi hedefliyor. Zirvenin sonuç odaklı oturumları ve çok taraflı görüşmeleri, kentin ekonomik görünürlüğünü artırmaya ve yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN, BU YIL ERZURUM'DA İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK OLAN PALANDÖKEN EKONOMİ FORUMU'NUN (PEF 2026) HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN AÇIKLAMASI PROGRAMINA KATILDI.