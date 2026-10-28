Bodrum’da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi, ekipler müdahale etti

Bodrum'da karayolu sağanak sonrası trafiğe kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yoğun su birikintilerine yol açtı. Yolda ilerleyen araçlar güçlük yaşadı, bazıları arıza yaptı ve suyun artışı nedeniyle bölüm geçici olarak trafiğe kapatıldı.

ilk müdahale ve trafiğin yönlendirilmesi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafikte aksamanın büyümemesi için araçları ara yollara yönlendirirken, belediye ekipleri tıkanan mazgalları açıp biriken suyun dere yatağına yönlendirilmesini sağladı. Bölgede mahsur kalan iki araç çekicilerle kaldırıldı.

belediye başkanının açıklaması ve altyapı değerlendirmesi:

Çalışmaları sahada takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bölgenin daha önce de sorun yaşanan bir nokta olduğuna dikkat çekti. Mandalinci, Karayolları ve Muğla Büyükşehir ile yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, kalıcı çözümün yolun çift taraflı kazılarak altyapının yenilenmesini gerektirdiğini belirtti. Başkan Mandalinci şu değerlendirmeyi paylaştı: "Sabah saatlerinin etkisiyle artan bir yağış oldu Bodrum’da. Geçtiğimiz yıllarda da sorun yaşadığımız bölge burası. Şu an sadece kesitte bir ek ilave yaparak çözmeye gayret gösterdik."

Belediye ve güvenlik birimleri, kaymakamlık koordinesinde emniyet, jandarma ve zabıta ekipleriyle birlikte bölgede çalışmalarını sürdürdü. Müdahale sayesinde suyun tahliyesi hızlandırıldı ve trafik kısa süre içinde kontrollü olarak normale döndü.

Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için altyapı çalışmalarının planlanmasının önemine vurgu yaptı. Geçici müdahaleler sorunu azaltırken, kalıcı altyapı düzenlemeleri için ilgili kurumlarla koordinasyonun devam ettiği bildirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

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