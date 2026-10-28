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Yıldırım'da Mutlu Sokak çocuklara özel güvenli oyun sokağı oldu

Yıldırım Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Mutlu Sokak'ı araç trafiğine kapatarak 'Güvenli Oyun Sokağı'na dönüştürdü; çocuklara güvenli alan sağlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yıldırım'da Mutlu Sokak çocuklara özel güvenli oyun sokağı oldu

Mutlu Sokak çocuk dostu alana dönüştü

Yıldırım Belediyesi, 'Çocuk dostu Yıldırım' vizyonu doğrultusunda Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Mutlu Sokak'ı, miniklerin güvenle oyun oynayabileceği bir alana dönüştürdü. Araç trafiğine kapatılan sokakta çeşitli oyun parkurları ve sosyal alanlar oluşturularak çocukların serbestçe oyun oynayabilmeleri sağlandı.

Projenin uygulaması:

Çalışma, Yıldırım Belediyesi'nin yürüttüğü STEPS Projesi kapsamındaki 'Sokaklar Dönüşüyor' girişimine destek olarak hayata geçirildi. Mutlu Sokak'ta yapılan düzenlemelerle sokak, sadece oyun alanı işlevi görmekle kalmayıp aynı zamanda mahalle sakinlerinin sosyalleşebileceği bir mekan haline getirildi. Açılış törenine katılan aileler ve çocuklar düzenlenen etkinliklerle sokağı doldurdu.

Başkanın değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılışta çocuklarla bir araya gelerek projenin önemine dikkat çekti. Yılmaz, çocukların güvenli ortamlarda büyümesinin gerekliliğini vurgulayarak, 'Sokaklar Dönüşüyor projesi kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Mutlu Sokak’ı, çocuklarımız için güvenli oyun alanına haline getirdik' ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, projenin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını belirtti ve Güvenli Oyun Sokağı uygulamasının diğer mahallelerde de yaygınlaştırılacağını söyledi. Açıklamada, Yıldırım'da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu hissettirmek istedikleri ve 'Çocuk dostu Yıldırım' hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edileceği kaydedildi.

Açılış sonrası çocuklar sokakta kurulan oyun parkurlarında çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenirken, aileler de düzenlemeden memnuniyet duyduklarını belirtti. Proje, sokak kullanımının yeniden düzenlenmesi ve yerel topluluk yaşamının güçlendirilmesi açısından örnek bir uygulama olarak sunuldu.

YILDIRIM’DA ÇOCUK OLMAK AYRICALIK

YILDIRIM’DA ÇOCUK OLMAK AYRICALIK

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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