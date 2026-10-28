hacivat mahallesine alternatif ulaşım: yeni imar yolu ile trafik rahatlayacak

yıldırımda ulaşımı rahatlatacak adımlar:

Yıldırım Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla sürdürülen çalışmalara bir yenisini ekliyor. Mevcut yolların bakım ve yenileme faaliyetlerinin yanı sıra yeni güzergahlar oluşturan belediye, ulaşılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda Hacivat Mahallesi'nde başlatılan imar yolu çalışması, hem bağlantıları güçlendirmeyi hem de mahalle yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

yeni imar yolu projesinin ayrıntıları:

Projeyle Hacivat Mahallesi'nde 11 Eylül Bulvarı ile Ankara Yolu arasında alternatif bir güzergah oluşturulacak. Yeni imar yolu, 200 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde planlandı. Yol yapımıyla eşzamanlı gerçekleştirilecek çevre düzenlemesi ve yeşil alan uygulamaları sayesinde bölgeye nefes aldırılacak ve yaya ile araç trafiğinin konforu artırılacak.

Proje, yalnızca yeni bir asfalt hattı sunmaktan öte; bağlantıların çeşitlendirilmesiyle trafik yoğunluğu dağıtılacak, mahalle içi erişilebilirlik yükselecek ve hizmete erişim süreleri kısalacak. Belediye yetkilileri, altyapı çalışmalarını çevresel düzenlemelerle bütünleştirerek uzun vadeli yaşam kalitesi hedefi üzerinde duruyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin amaçlarını şöyle özetledi: "Yıldırım’ın bugününe hizmet ederken geleceğini de planlıyoruz. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşımda konforu artırmak ve mahallelerimiz arasındaki bağlantıları güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yılmaz, mevcut yolların yenilenmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni imar yollarının da açıldığını belirterek, Hacivat Mahallesi çalışmasıyla 11 Eylül Bulvarı ve Ankara Yolu arasında alternatif ulaşım sunulacağını ve çevre düzenlemesiyle bölgeye değer katılacağını vurguladı. Belediye, bu tür adımlarla ulaşım altyapısı güçlenen ve çevresi güzelleşen bir Yıldırım hedefini sürdürüyor.

YILDIRIM’I GELECEĞE TAŞIYACAK PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇENİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK, TRAFİK AKIŞINI RAHATLATMAK VE VATANDAŞLARIN YAŞAM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. MEVCUT YOLLARIN BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARININ YANI SIRA YENİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINI DA İLÇEYE KAZANDIRAN YILDIRIM BELEDİYESİ, ULAŞILABİLİR BİR ŞEHİR HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.