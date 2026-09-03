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Bodrum'da gol sesi çıkmadı: Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Bodrum FK ile Esenler Erokspor, Bodrum İlçe Stadı'nda golsüz berabere kaldı; maçta çok sayıda oyuncu değişikliği ve sarı kartlar görüldü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum'da gol sesi çıkmadı: Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı

Bodrum FK 0 - Esenler Erokspor 0

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bodrum FK ile Esenler Erokspor sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma Bodrum İlçe Stadında oynandı ve gol sesi çıkmadı. Hakem üçlüsü Raşit Yorgancılar, Mehmet Erdoğan ve Oğuzhan Kocaçoban olarak maçta görev yaptı.

Her iki takım da maç içinde takım diziliminde ve oyuncu değişikliklerinde yoğunluk gösterdi; teknik kadroların müdahaleleri maça denk bir akış getirdi ve skora yansıyacak gol üretilemedi.

kadrolar ve kartlar:

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Boran Başkan (Ege Arslan dk. 46), Yusuf Sertkaya (Devrim Şahin dk. 89), Adem Metin Türk (Providence dk. 46), Loshaj (Enes Koç dk. 76), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Aboubakar dk. 70). Yedekler: Ali Şahin Yılmaz, Kerem Kayaarası, Berkay Aslan, Furkan Apaydın, Bahri Tosun. Teknik sorumlu: Sefer Yılmaz.

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk. 71), Kanga, Mikail Okyar, Zeqiri (Faye dk. 46), Janvier (Buljubasic dk. 71), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 66), Samudio (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83). Yedekler: Onur Ulaş, Ferhat Yazgan, Ertuğrul Çetin, Furkan Orak, Harun Genç. Teknik direktör: Mustafa Gürsel.

Sarı kartlar: Berkşan Yavuzay, Boran Başkan, Providence, Emre Kaplan (Bodrum FK); Erkan Kaş, Mikail Okyar, Haydullah Bilazer (Esenler Erokspor).

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA ESENLER EROKSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI

TRENDYOL 1. LİG'İN 5. HAFTASINDA BODRUM FK SAHASINDA ESENLER EROKSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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