Bodrum FK'nın genç kadrosu için sabır çağrısı: sadece gole ihtiyacımız var

maç sonrası değerlendirme:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, maçın kaliteli geçtiğini ve tempolu bir mücadele izlediklerini vurguladı. Yılmaz, Esenler Erokspor’un lig içindeki kadro kalitesiyle ilk üçte sayılabilecek takımlardan biri olduğunu belirtti ve müsabakanın Süper Lig düzeyinde geçtiğini söyledi.

maçın ana ekseni: golün yokluğu:

Yılmaz, her iki takımın da mücadele gücünün yüksek olduğuna dikkat çekti ve karşılaşmadaki tek eksikliğin gol olduğunu ifade etti. Hem rakibin hem de kendi takımının fırsatlar yakaladığını, bunların değerlendirilmediğini söyleyen teknik sorumlu, bunun maçın izleyiciler ve televizyon başındaki seyirci için daha keyifli olmasını engellediğini belirtti. Sadece gole ihtiyacımız var çıkışını yapan Yılmaz, bu yüzden maçın genel görüntüsünden memnun olduğunu aktardı.

kadro yapısı ve transfer beklentileri:

Yılmaz, Bodrum FK’nın yeni ve çok genç bir kadro olduğunu, özellikle ön hattında eksikler bulunduğunu hatırlattı. Ön hattaki isimlerden Gökdeniz ve Seferi gibi oyuncuların yanı sıra, dün Pedro’nun transferinin gerçekleştiğini ancak şu an ilk 11’deki üç oyuncunun yokluğuna dikkat çekti. Yeni gelen oyuncuların takıma adapte olması için zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyerek taraftardan sabır istedi.

Yeni transferlerin takıma katkı sağlamasıyla istenilen seviyeye geleceklerine inandığını belirten Yılmaz, çalışmalara devam ettiklerini ve kısa sürede bir takviyenin daha olabileceğini ifade etti. Bu noktada takımın gelişim sürecine vurgu yaparak, sabır talep etti.

hedefler ve önümüzdeki süreç:

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak Bodrum FK’nın başarısı için çalıştıklarını aktaran Yılmaz, hedeflerinin taraftara keyifli maçlar ve galibiyet sevinci yaşatmak olduğunu söyledi. İçeride en büyük üzüntülerinin bu sezon henüz taraftara gol zevki tattıramamak olduğunu kaydeden teknik sorumlu, bu sorunu kısa zamanda çözmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yoğun maç programına işaret eden Yılmaz, önlerindeki deplasman maçından galibiyetle dönmeyi, ardından iç sahada seyirciyle bütünleşip seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

BODRUM FK TEKNİK SORUMLUSU SEFER YILMAZ, MAÇIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.