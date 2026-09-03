Kocasinan'da çarpışmanın ardından otomobil bina duvarına çarptı

Kaza detayları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi İsa Bey Sokak üzerinde, 38 ALV 851 plakalı ticari araç ile 38 AOA 129 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir bina duvarına çarparak durabildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL BİNA DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ.