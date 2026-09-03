Dolar 48,3014 +0,01%
Euro 56,3188 +0,33%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.016,89 +2,35%
EUR/USD 1,1631 +0,34%
Brent Petrol 95,80 +0,18%
--°

Benhur Keser'den Talha'ya birlik çağrısı: memleketin değerlerine sahip çıkmalıyız

Kayserisporlu Benhur Keser, performansı eleştirilen Talha Sarıarslan'a sosyal medyada destek vererek takım dayanışması ve memleket değerleri vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Benhur Keser'den Talha'ya birlik çağrısı: memleketin değerlerine sahip çıkmalıyız

maç sonrası tepki ve destek:

Kayserispor'un Karagümrük ile oynadığı karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, maçtaki performansı nedeniyle Talha Sarıarslan taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Bu tepkilerin ardından takım arkadaşı Benhur Keser, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda hem Talha'ya destek verdi hem de takım içi dayanışmanın önemine dikkat çekti.

benhur'ün mesajı:

Benhur Keser paylaşımında takımın bir aile olduğunu vurguladı ve hem sahada hem dışarıda bu bütünlüğün korunması gerektiğini belirtti. Paylaşımında, Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız ifadelerine yer vererek birlik mesajı verdi. Mesajında ayrıca olumsuz beklentilere ve bizi kötüleştirmeye çalışanlara rağmen dik duracaklarını söyledi.

eleştiri ve yol haritası:

Benhur, yapıcı eleştiriye açık olunması gerektiğini de savundu: İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Paylaşım sonunda takımın ve taraftarın birlikte hareket etmesinin altını çizdi ve 'Lig uzun' yaklaşımıyla sabır ve destek çağrısında bulundu.

Kayserispor cephesinde bu tür açıklamalar, genç oyunculara güven telkin etme ve saha dışı gerilimi azaltma amacı taşıyor. Benhur'ün mesajı, takım içindeki dayanışmayı ön plana çıkararak Talha başta olmak üzere tüm oyunculara moral olmayı hedefliyor.

KAYSERİSPORLU BENHUR KESER, TAKIM ARKADAŞI TALHA SARIARSLAN’A DESTEK VEREN BİR PAYLAŞIM YAPTI.

KAYSERİSPORLU BENHUR KESER, TAKIM ARKADAŞI TALHA SARIARSLAN’A DESTEK VEREN BİR PAYLAŞIM YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

bursaspor evinde farklı kazandı, teknik direktörler maçın ana hatlarını değerlen...
images

Beşiktaş'ın avrupa macerası: lig aşaması kadrosu netleşti
images

Uyum arayışı süren Esenler Erokspor gol yollarında verimlilik arıyor
images

Bodrum FK'nın genç kadrosu için sabır çağrısı: sadece gole ihtiyacımız var

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bursaspor evinde farklı kazandı, teknik direktörler maçın ana hatlarını değerlendirdi

Beyşehir'de ardı ardına üç kaza: dört kişi hastaneye kaldırıldı

Vali Arslan sahada: kokarcaya rağmen fındık rekoltesi yükseliyor

Konya’nın asırlık lezzetleri Gastrofest’te buluştu

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı