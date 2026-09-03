Benhur Keser'den Talha'ya birlik çağrısı: memleketin değerlerine sahip çıkmalıyız

maç sonrası tepki ve destek:

Kayserispor'un Karagümrük ile oynadığı karşılaşma 1-1 sonuçlanırken, maçtaki performansı nedeniyle Talha Sarıarslan taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Bu tepkilerin ardından takım arkadaşı Benhur Keser, sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımda hem Talha'ya destek verdi hem de takım içi dayanışmanın önemine dikkat çekti.

benhur'ün mesajı:

Benhur Keser paylaşımında takımın bir aile olduğunu vurguladı ve hem sahada hem dışarıda bu bütünlüğün korunması gerektiğini belirtti. Paylaşımında, Bütün takım arkadaşlarımıza yaptığımız gibi, bu memleketin değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız ifadelerine yer vererek birlik mesajı verdi. Mesajında ayrıca olumsuz beklentilere ve bizi kötüleştirmeye çalışanlara rağmen dik duracaklarını söyledi.

eleştiri ve yol haritası:

Benhur, yapıcı eleştiriye açık olunması gerektiğini de savundu: İyisini, kötüsünü, hatasını aramadan; yapıcı eleştirilerle daha iyi olmamızı sağlayacağız. Paylaşım sonunda takımın ve taraftarın birlikte hareket etmesinin altını çizdi ve 'Lig uzun' yaklaşımıyla sabır ve destek çağrısında bulundu.

Kayserispor cephesinde bu tür açıklamalar, genç oyunculara güven telkin etme ve saha dışı gerilimi azaltma amacı taşıyor. Benhur'ün mesajı, takım içindeki dayanışmayı ön plana çıkararak Talha başta olmak üzere tüm oyunculara moral olmayı hedefliyor.

KAYSERİSPORLU BENHUR KESER, TAKIM ARKADAŞI TALHA SARIARSLAN’A DESTEK VEREN BİR PAYLAŞIM YAPTI.