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Uyum arayışı süren Esenler Erokspor gol yollarında verimlilik arıyor

Mustafa Gürsel, son haftalardaki oyundan memnun olduğunu, gol bölgelerinde etkisiz kalındığını ve 15 günde 10 yeni oyuncunun uyumu gerektirdiğini söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 23:01

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Uyum arayışı süren Esenler Erokspor gol yollarında verimlilik arıyor

maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynanan Bodrum FK - Esenler Erokspor mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, maç sonrası takımının ortaya koyduğu oyun anlayışından memnun olduğunu belirtti ve pozisyon üretme anlamında eksik bir yönleri olmadığını vurguladı.

Gürsel, takımın son dönemde benzer bir tablo çizdiğini ifade ederek "Baktığımızda bu sezon 5. haftayı bitirdik. Son 4 haftadır hep aynı oyunu oynamaya çalışan, pozisyonlara giren, elinden geleni yapan ama gol bölgelerinde istediğimiz verimlilikte etkili olamadığımız yine bir maç oynadık" dedi. Teknik ekip ve oyuncular, maç boyunca topa sahip olma ve ceza alanına girişlerde istekli bir görüntü ortaya koydu ancak bitiricilik sıkıntısı belirleyici oldu.

kadrodaki değişiklikler ve uyum süreci:

Gürsel, verimsizliğin nedenlerinden birini kadrodaki hızlı değişime bağladı: "Bunun da sebebi son 15 günde 10 tane yeni oyuncunun aramıza katılması." Yeni katılan oyuncuların fiziksel hazırlık seviyelerinin farklı olması ve takım olma sürecinin devam etmesi, hücum hattındaki uyumu olumsuz etkiledi.

Teknik ekip, bu süreci hem maç ritmi vererek hem de antrenmanlarda fiziksel seviyeyi yükselterek hızlandırmaya çalışıyor. Gürsel, oyuncuları aynı anda hem maç oynatarak hem de fiziksel olarak geliştirmeye gayret ettiklerini; lig maçlarının yanı sıra sık aralıklarla yapılan karşılaşmalarla hazırlığı sürdüreceklerini söyledi.

hedefler ve çalışma yöntemi:

Başantrenör, kadronun kalite açısından yeterli olduğunu ve zamanla sahaya daha fazla yansıyacağını belirtti: "O kalitede takımımız aslında oyun olarak çok istiyor. Bunun üzerinde de oynayabilecek, tempo yapabilecek ve daha da üstüne çıkabilecek bir takımımız var."

Gürsel’in önceliği, fiziksel seviyeyi yükseltmek ve gol bölgelerindeki etkinliği artırmak. Bu amaçla hem maç trafiğini koruyup hem de antrenman yoğunluğunu planlayarak oyuncuların uyumunu hızlandırmayı hedefliyorlar. Esenler Erokspor, mevcut performansından memnun olsa da, sonuç almak için bitiricilik ve saha içi koordinasyonda kısa vadede gelişme bekliyor.

ESENLER EROKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA GÜRSEL MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

ESENLER EROKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA GÜRSEL MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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